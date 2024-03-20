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Владимир Бессонов – о ближайшем сопернике Украины: Лучшие времена Джеко и Пьянича уже прошли
Серьезность в игре – превыше всего
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В футбольной карьере универсала киевского «Динамо» и сборной СССР второй половины 70-х – начала 90-х годов Владимира Бессонова есть большое количество матчей на самых серьезных соревнованиях – чемпионате мира и Европы, Олимпийских Играх. Кто как не он хорошо знает цену поединков с повышенной ответственностью, которым, безусловно, является завтрашняя встреча нашей национальной команды в полуфинале плей-офф со сборной Боснии и Герцоговины. Именно поэтому было интересно узнать мнение известного мастера, который поделился им с корреспондентом UA-Футбол.
- Ожидание от матча в Зенице только одно – победа. И я знаю, что она будет, – уверенно заявил Бессонов.
- Что можете сказать о боснийцах, как о сопернике нашей сборной?
– Достойная команда. Любого соперника всегда нужно уважать и к каждому матчу относиться со всей серьезностью. Ведь соперник также намерен решать свои глобальные вопросы, стремясь попасть через стыковые матчи в финальную часть европейского первенства. Так что повторюсь: необходимо очень серьезно отнестись к игре с боснийцами.
- Сборную Боснии и Герцоговины многие ассоциируют исключительно с двумя ее звездами – Эдином Джеко и Миралемом Пьяничем. Действительно ли многое в игре этой команды зависит от их действий?
– Всегда считалось, что Югославия отличается наличием классных футболистов, у которых главными достоинствами являются выносливость, бойцовские качества и неуступчивость. И хотя страна давно разделилась на многие части, корни все же остались. Боснийцы по-спортивному злые, жесткие. Они всегда сражаются до конца, несмотря на статус соперника. Что касается Джеко и Пьянича, то оба действительно опытные и ведущие игроки сборной Боснии и Герцоговины. Хотя, на мой взгляд, их лучшее время уже прошло. Впрочем, относиться к ним все равно стоит достаточно серьезно.
Напомним, матч Босния и Герцеговина - Украина состоится в четверг, 21-го марта, в 21:45.
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