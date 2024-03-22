Ответ ребром. Акценты зрителя на игре Украины с Боснией и Герцеговиной

Устойчиво не нравились настроения в СМИ перед матчем и обилие радужных прогнозов от экспертов всех мастей. Дескать, Босния - слабак слабакович, если не выигрывать у нее, то тогда у кого вообще, и, как говорил герой “Заводного апельсина”, прочий кал. Все это вряд ли лило воду на мельницу команды Реброва.

Сплошь и рядом употреблялась формулировка “первый матч” с безоговорочным прицелом на второй, финальный. Создалось впечатление, что вся страна уже прошла боснийцев, а если футболисты, не дай Бог, отстанут по дороге, то их заклеймят позором и предадут анафеме. Как будто речь шла о топ-команде в ее лучшей форме.

Смею напомнить, Украина ею не является. А моральные обязательства выйти на Евро во что бы то ни стало в это проклятое для страны время скорее довлеют над сборной дамокловым мечом, нежели способствуют росту крыльев за спинами игроков. Когда ты должен и обязан кровь из носу, играть непросто. Поневоле собьешься на пахоту.

А этим исторически любимым нами суррогатом футбола вчерашний соперник в Зенице овладел ничуть не хуже, а то и лучше нынешней сборной Украины. Посему первый тайм с единственным нереализованным шансом Джеко можно было смело оторвать и выбросить из памяти.

Большая часть второго продолжалась практически под эту же дудку, а увенчал ее злополучный рикошет от Матвиенко. Подозреваю, что многим из нас, если не большинству подумалось: это финиш. Возможностей для ответного удара, позволяющего хотя бы продолжить борьбу, не наблюдалось днем с огнем.

К счастью, Ребров думал иначе. И выход второго центрфорварда, решивший игру, стал неразрешимой задачей для подуставшего боснийского караула с его предпенсионными офицерами. Уж в чем-чем, а в молодости мы их превзошли еще при сравнении стартовых составов. К слову, не отношу себя к экспертам, но меня наш “старт” удивил.

Три минуты, которые потрясли Боснию, случились на исходе поединка. После судьбоносной 88-й имени Довбика был еще только наш момент перед самым финальным свистком, когда на пути мяча в ворота встал защитник. Настоящий хэппи-энд после почти полуторачасовой безнадеги. Ще не вмерли!

И это было больше того, на что мы могли рассчитывать, исходя из логики матча. Красная цена его счету была 1:1. Казалось, больше у нас за душой не наскребется. Но Яремчука сотоварищи уже было не остановить. Тогда как соперник поплыл. И это был натуральный ответ ребром на брошенный вызов.

Не хочется говорить банальности про львов и тигров. Главный герой редко бывает настолько очевиден, как здесь. А уж тем более, проведший на поле какую-то четверть часа. А вот самой заметной фигурой на поле на протяжении всей игры был на все лады склоняемый и критикуемый за все подряд Мудрик.

Михаил принял участие во всех трех с половиной ключевых моментах сборной Украины. Став зачинателем (или одним из них) обеих голевых атак и завершителем остальных. И что бы вы ни говорили, но рядовому зрителю больше всех запомнился именно он. Разумеется, кроме Романа, чьему возвращению я искренне рад.

Постоянные читатели блога знают, что международные поединки наших команд, как правило, я смотрю в компании жены. Если в молодости она обвиняла меня в том, что я “убил в ней любовь к футболу”, то с годами это сильное чувство непостижимым образом воскресло.

Правда, теперь фишка в том, что, мол, ее присутствие у экрана пагубно влияет на наши результаты. И вот, представьте себе, буквально перед голом Яремчука, она с глубоким вздохом демонстративно покидает комнату. Чтобы тут же вернуться назад с торжествующим видом: я же говорила!

Посмотрев повторы из дверей, супруга снова разворачивается со словами: “Надо, чтобы забили еще”. Затем уточняет, заглянув опять: “Наши!” И что вы себе думаете - на второй гол она даже не приходила, гордо удалившись в спальню с чувством выполненного долга. А вы говорите: Ребров.

А мантра о сопернике, которого мы обязаны проходить, уже начинает звучать с новой силой. Свято место Боснии заняла Исландия. Ну-ну… Кстати, а вам не приходило в голову, что большую часть матча в Зенице сборная могла и сознательно провести в некоем эконом-режиме? Или вы забыли эту нашу извечную проблему второго матча?

Выглядит и звучит, конечно, авантюрно. В любом случае, теперь у нас есть возможность оценить стратегические способности нынешнего тренера сборной. Жаль только, что в спорте они измеряются сугубо результатом - как-то слишком примитивно что ли. Но таковы законы жанра.

Словом, счастье близко и возможно. Нам с вами нужно только помнить о том, что играем не с манекенами, не с чучелами футболистов. Соперник тоже не погулять вышел, и на Евро ему хочется не меньше нашего. Да и класс в футболе берет верх отнюдь не всякий раз.

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