Мудрик: Мы еще не закончили

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик прокомментировал победу над Боснией и Герцеговиной (2:1) в матче плей-офф квалификации Евро-2024.

"Характер и борьба, чтобы сделать следующий шаг. Мы еще не закончили", – написал Мудрик в Инстаграме.

26 марта команда Сергея Реброва сыграет против Исландии в финальном матче плей-офф за выход на Евро-2024.