Национальная сборная Украины
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Мудрик: Мы еще не закончили
Впереди матч с Исландией
instagram.com/mmudryk10
Вингер сборной Украины Михаил Мудрик прокомментировал победу над Боснией и Герцеговиной (2:1) в матче плей-офф квалификации Евро-2024.
"Характер и борьба, чтобы сделать следующий шаг. Мы еще не закончили", – написал Мудрик в Инстаграме.
26 марта команда Сергея Реброва сыграет против Исландии в финальном матче плей-офф за выход на Евро-2024.
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