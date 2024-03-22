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Национальная сборная Украины

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Мудрик: Мы еще не закончили

Национальная сборная Украины
Обновлено

Впереди матч с Исландией

Мудрик: Мы еще не закончили

instagram.com/mmudryk10

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик прокомментировал победу над Боснией и Герцеговиной (2:1) в матче плей-офф квалификации Евро-2024.

"Характер и борьба, чтобы сделать следующий шаг. Мы еще не закончили", – написал Мудрик в Инстаграме.

26 марта команда Сергея Реброва сыграет против Исландии в финальном матче плей-офф за выход на Евро-2024.

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