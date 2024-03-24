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Трубин о конкуренции с Луниным: Не буду честным, если скажу, что не расстроился

Национальная сборная Украины

Голкипер Бенфики прокомментировал не выход в основе сборной Украины

Трубин о конкуренции с Луниным: Не буду честным, если скажу, что не расстроился

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин высказался о конкуренции с Андреем Луниным за место в составе национальной команды. Напомним, что в последнем матче отбора к Евро-2024 против Боснии и Герцоговины, Сергей Ребров решил выбрать Андрея Лунина в качестве основного кипера на матч.

"Я не буду честным, если скажу, что не расстроился. Конечно, расстроился, потому что хочется играть, представлять свою сборную, но это решение главного тренера, я его уважаю на 100%. Тем более мы выиграли. Видимо, тренер был в этой ситуации прав. Имеем то что имеем, продолжаем работать.

Не считаю, что у меня были неудачные игры в Португалии. Если взять все мои матчи в клубе после матча с Италией, то это были очень хорошие месяцы. Конечно, "Реал" - топ-команда, это выбор главного тренера. Я не могу этого никак изменить, только трудом на тренировках. Кто выйдет 26-го - увидим", - сказал Трубин в интервью ютуб-каналу "Взбірна".

Напомним, что следующий матч сборная Украины проведет 26 марта. В соперниках — сборная Исландии, в случае победы над которой Украина получит путевку на Евро-2024.

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Украина Андрей Лунин Анатолий Трубин
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Источник:
youtu.be
Опубликовал: Владислав Шарапа
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