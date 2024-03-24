Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Трубин о конкуренции с Луниным: Не буду честным, если скажу, что не расстроился
Голкипер Бенфики прокомментировал не выход в основе сборной Украины
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин высказался о конкуренции с Андреем Луниным за место в составе национальной команды. Напомним, что в последнем матче отбора к Евро-2024 против Боснии и Герцоговины, Сергей Ребров решил выбрать Андрея Лунина в качестве основного кипера на матч.
"Я не буду честным, если скажу, что не расстроился. Конечно, расстроился, потому что хочется играть, представлять свою сборную, но это решение главного тренера, я его уважаю на 100%. Тем более мы выиграли. Видимо, тренер был в этой ситуации прав. Имеем то что имеем, продолжаем работать.
Не считаю, что у меня были неудачные игры в Португалии. Если взять все мои матчи в клубе после матча с Италией, то это были очень хорошие месяцы. Конечно, "Реал" - топ-команда, это выбор главного тренера. Я не могу этого никак изменить, только трудом на тренировках. Кто выйдет 26-го - увидим", - сказал Трубин в интервью ютуб-каналу "Взбірна".
Напомним, что следующий матч сборная Украины проведет 26 марта. В соперниках — сборная Исландии, в случае победы над которой Украина получит путевку на Евро-2024.
Популярное сейчас
- Сабаленко послала на три буквы рефери во время матча против Калининой. Видео
- Силы обороны Украины поразили два больших десантных корабля в Севастополе – Генштаб
- Довбик среди топов, а Яремчук прибавляет: Ла Лига — почти рай для украинских нападающих
- Цыганков и еще четыре игрока не попали в заявку сборной на матч с Боснией
- "Я никогда не думал, что пчеловодство станет моим любимым занятием". А еще Дэвид Бекхэм имеет курятник
- Женщина-огонь. Даша Бондарь предстала в откровенном ярко-красном платье. ФОТО