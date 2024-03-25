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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Пресс-конференция Сергея Реброва перед матчем с Исландией. Смотреть онлайн 

Национальная сборная Украины

Тренер национальной команды рассказывает о важном матче 

Пресс-конференция Сергея Реброва перед матчем с Исландией. Смотреть онлайн 

Фото: УАФ

Новина українською

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров проведет встречу с журналистами перед решающим матчем плей-офф отбора ЧЕ-2024 с Исландией.

Пресс-конференция Реброва начнется в 19:00.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Сапожников
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