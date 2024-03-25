Национальная сборная Украины
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Пресс-конференция Сергея Реброва перед матчем с Исландией. Смотреть онлайн
Тренер национальной команды рассказывает о важном матче
Фото: УАФ
Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров проведет встречу с журналистами перед решающим матчем плей-офф отбора ЧЕ-2024 с Исландией.
Пресс-конференция Реброва начнется в 19:00.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Сапожников
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