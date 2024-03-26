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Мудрик: Я универсальный игрок, могу сыграть и там, и там

Национальная сборная Украины
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Вингер сборной Украины - о матче с Исландией

Мудрик: Я универсальный игрок, могу сыграть и там, и там

Скриншот: канал УАФ на YouTube

Новина українською

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик поделился своими ожиданиями от матча плей-офф раунда отбора Евро-2024 против Исландии.

– Что скажешь об Исландии? Насколько она отличается от боснийцев, по твоему мнению?

– Думаю, что исландцы будут сильнее боснийцев, особенно то, как они играют в футбол. У них больше такой техничный футбол, они могут разыгрывать мячи. Думаю, против них будет сложнее.

– Но будет наш домашний стадион.

– Это наш большой плюс.

– Какие из своих голов в Англии ты считаешь самым важным и самым красивым?

– Самый важный и красивый – против "Ньюкасла". В разных играх.

– Это твоя любимая команда?

– Возможно.

– Сейчас тебя пробуют на другой позиции. Тебе нормально?

– Да, нормально и на той, и на той позиции.

– Ты универсальный игрок?

– Да, могу сыграть и там, и там.

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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Михаил Черныш
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