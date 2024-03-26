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Мудрик: Я универсальный игрок, могу сыграть и там, и там
Вингер сборной Украины - о матче с Исландией
Скриншот: канал УАФ на YouTube
Вингер
– Что скажешь об Исландии? Насколько она отличается от боснийцев, по твоему мнению?
– Думаю, что исландцы будут сильнее боснийцев, особенно то, как они играют в футбол. У них больше такой техничный футбол, они могут разыгрывать мячи. Думаю, против них будет сложнее.
– Но будет наш домашний стадион.
– Это наш большой плюс.
– Какие из своих голов в Англии ты считаешь самым важным и самым красивым?
– Самый важный и красивый – против "Ньюкасла". В разных играх.
– Это твоя любимая команда?
– Возможно.
– Сейчас тебя пробуют на другой позиции. Тебе нормально?
– Да, нормально и на той, и на той позиции.
– Ты универсальный игрок?
– Да, могу сыграть и там, и там.
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