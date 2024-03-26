Саленко: Если проиграем Исландии - Реброва не уберут

Бывший форвард "Динамо" Олег Саленко дал свой прогноз на решающую игру для Украины против Исландии в отборе Евро-2024 и объяснил, почему Сергей Ребров продолжит работу в сборной.

— Какой получится игра с исландцами, какой футбол мы увидим?

— Исландия будет играть подачами, будут постоянно забрасывать мяч в штрафную. Нам нужно взять игру под свой контроль. У нас есь для этого ребята, которые играют за границей и могут усилить игру. Если не возьмут игру под себя, тогда будет тяжеловато. Против них нужно катать мяч. Они играют в дальние передачи, навал на ворота и борьбу. И все. А при таких обстоятельствах может произойти что угодно. Ребров это понимает. Надо хотя бы минут десять подержать мяч у себя, чтобы соперник набегался.

— На каких аспектах игры следует обращать внимание украинским футболистам?

— Основа — два центральных защитника. Они вроде бы и есть, но не до конца выполняют свои функции. В центре поля у нас в сборной есть игроки, подыгрывающие другим, а забирающие мяч — таких нет. Тарас Степаненко — футболист, разрушающий все. Он необходим этой сборной. Другого пока нет на его месте. Бражко любит больше играть на атаку. Середину он не может вычистить так, как это умеет Степаненко. В перспективе Владимир может заменить Тараса, но пока это только перспектива. Я матчи смотрю с друзьями Александром Заваровым и Владимиром Бессоновым и пришли к такому мнению, что здесь шансы 50 на 50. Сборная Украины U19 так же играет в этот день со швейцарцами за выход на Евро. Так что в один день могут выйти две сборные на чемпионат Европы. Я надеюсь, что это получится. Потому что воюющей стране - это важно. Это знак того, что люди здесь не сломались.

— По составу сборная Украины дороже в пять раз викингов. У нас много игроков с опытом, у соперника таких гораздо меньше. Что будет, если мы проигрываем?

— Ну, это ничего не значит. Исландия за последние два года внесла серьезный вклад в развитие футбола и выстроила 20 полей. Вот такое. Маленькая страна вкладывает столько денег в спорт. У нас это пока невозможно. Разница здесь велика. Наши гранды не могут удержать топовых игроков с таким уровнем чемпионата из-за войны. Сейчас даже у U19 смотрят, когда и кого куда отдать.

А что будет, если проиграем? Ничего. Будем ждать следующего шанса. Больше ничего не будет. Реброва не уберут. Сейчас и сын Шевченко дебютировал по U19. Надо будет тогда создавать сначала команду и рассчитывать на новые силы. Но я не хочу думать о плохих вариантах. Надеюсь, что они выйдут.

— Мы раз в истории обыгрывали исландцев. Это было в 1999-м, и тогда единственный мяч в игре забил Сергей Ребров с пенальти. Прошло 25 лет и снова Ребров может обыграть этого соперника, но уже в другом статусе. Как это можно выделить?

— Ну, вот и пусть попробует обыграть, как тренер. Как всегда говорил Валерий Лобановский: "Выигрывает команда – проигрывает тренер". Ребров эти слова хорошо знает. Он будет хотеть это сделать. Я не знаю, в каком состоянии игроки сборной. Вот вам Роман Яремчук. В Валенсии у него не всегда все выходит и иногда слабо играет, а здесь выходит на замену и делает результат.