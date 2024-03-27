Палкин: Это знаковая победа украинского футбола

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал выход сборной Украины на чемпионат Европы-2024.

"Дорогие друзья!

Сборная Украины едет на Евро-2024!

Наша национальная команда прошла все этапы отбора и получила право представлять страну на Чемпионате Европы в Германии. Это знаковая победа украинского футбола и большое достижение тренерского штаба и игроков сборной.

Гордимся командой и с нетерпением ждем матчи Евро-2024 с участием сборной Украины!", - написал Палкин на своей странице в Facebook.