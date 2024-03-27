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Палкин: Это знаковая победа украинского футбола
Генеральный директор - о выходе сборной Украины на Евро-2024
UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал выход сборной Украины на чемпионат Европы-2024.
"Дорогие друзья!
Сборная Украины едет на Евро-2024!
Наша национальная команда прошла все этапы отбора и получила право представлять страну на Чемпионате Европы в Германии. Это знаковая победа украинского футбола и большое достижение тренерского штаба и игроков сборной.
Гордимся командой и с нетерпением ждем матчи Евро-2024 с участием сборной Украины!", - написал Палкин на своей странице в Facebook.
Напомним, Украина сыграет в группе Е, где ее соперниками станут Бельгия, Словакия и Румыния.
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