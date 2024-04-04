  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Сборная Украины поднялась в обновленном рейтинге ФИФА
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины поднялась в обновленном рейтинге ФИФА

Национальная сборная Украины
Обновлено

Известно, какое место занимает команда Реброва

Сборная Украины поднялась в обновленном рейтинге ФИФА

UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

Новина українською

ФИФА обновил рейтинг национальных сборных. Национальная команда Украины поднялась на две ступеньки - с 24-й на 22-ю.

Сине-желтые имеют 1568,86 балла. Среди представителей УЕФА украинская команда 12-я.

После публикации предварительного реестра команда Сергея Реброва провела матчи плей-офф квалификации Евро-2024 против Боснии и Герцеговины (2:1) и Исландии (2:1), пробившись в финальный турнир.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Аргентина и Франция остались на своих местах. Бельгия сдвинула с третьего места Англию.

Топ-25 рейтинга ФИФА выглядит следующим образом:

Сборная Украины поднялась в обновленном рейтинге ФИФА - изображение 1
По теме
yellow-arrow
Сваток: Евро – мечта любого футболиста и я не исключение
yellow-arrow
Началась продажа билетов на матч Германия - Украина
yellow-arrow
Федорчук: Некоторые игроки сборной Украины были так заряжены на матчи, что мышцы потом не выдержали
Украина Рейтинг ФИФА
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
inside.fifa.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости