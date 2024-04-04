Сборная Украины поднялась в обновленном рейтинге ФИФА

ФИФА обновил рейтинг национальных сборных. Национальная команда Украины поднялась на две ступеньки - с 24-й на 22-ю.

Сине-желтые имеют 1568,86 балла. Среди представителей УЕФА украинская команда 12-я.

После публикации предварительного реестра команда Сергея Реброва провела матчи плей-офф квалификации Евро-2024 против Боснии и Герцеговины (2:1) и Исландии (2:1), пробившись в финальный турнир.

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Аргентина и Франция остались на своих местах. Бельгия сдвинула с третьего места Англию.

Топ-25 рейтинга ФИФА выглядит следующим образом: