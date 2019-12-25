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Павелко: За пять лет моего руководства УАФ не взяла из бюджета Украины ни одной гривны

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Бюджетные деньги на искусственные поля шли изначально в регионы

Павелко: За пять лет моего руководства УАФ не взяла из бюджета Украины ни одной гривны
Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко заявил, что Ассоциация не получает денег из госбюджета Украины.

"За пять лет моего руководства УАФ из бюджета Украины мы не взяли ни одной гривны. Федерации и ассоциации других видов спорта финансируются из бюджета Украины, но не наша. И при этом мы финансируем подготовку и участие в соревнованиях более 20 национальных сборных. К тому же деятельность УАФ ежегодно проходит аудит всемирно известной компании Ernst&Young. Это одна из самых авторитетных компаний в этой области. Они проверяют нас очень тщательно, так как на кону их репутация.

Для нас же положительные выводы профессионалов мирового уровня — дополнительные уверенность и престиж. До прихода нашей команды к руководству УАФ, европейские компании к аудиту ассоциации не привлекались.

Да, на строительство площадок выделялись деньги из бюджета. Но они не заходят в Украинскую ассоциацию футбола, как пытаются представить наши оппоненты. Они распределяются по регионам, и все решается на местах – где строить, как строить, кому строить, у кого покупать покрытие для этих полей.

То, что мы за свои деньги, по решению делегатов Конгресса УАФ, построили завод, который принадлежит нашей ассоциации, а не оффшорной компании или физическому лицу — правильно. И мы купили для него самое передовое в мире оборудования только потому, что мы хотим работать на перспективу. Не на год или два, а на 10-15-20 лет. Никто не запрещает покупать покрытие другого производителя. Но мы хотим дать возможность выбора. И через несколько лет все увидят еще более наглядно, в чем разница между дешевым покрытием и тем, которое выпускает завод "ФФУ Продакшн", — сказал Павелко.

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В статье: Андрей Павелко УАФ
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Источник:
УАФ

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