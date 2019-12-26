Более 80 000 "квадратов" в Одессе: новая попытка продажи стадиона Черноморец

Стадион одесского ФК "Черноморец" попытаются продать на аукционе 15 января.

Причиной продажи является долги обанкротившегося "Имэксбанка".

В Фонде гарантирования вкладов физических лиц уточняют, что речь идет о помещении стадиона на улице Маразлиевской, 120, общей площадью 80 289 квадратных метров.

В комплекс входят, в частности чаша стадиона, VIP-ложи, вспомогательные помещения, бизнес-центр с рестораном (10757 квадратов), фитнес-центр (4300 квадратов), гостиница (9817 квадратов), подземный паркинг.

Кроме того, на аукцион выставят права требований по 40 соглашениям, заключенным с юридическими лицами.

Стартовая цена - 733 250 376 грн.

До этого стадион "Черноморец", который вмещает 34 000 зрителей, пытались продать уже 11 раз.