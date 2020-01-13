Интересен ли вам аудиоформат подачи информации? Опрос UA-Футбол
UA-Футбол идет в ногу со временем и экспериментирует с форматами
В последнее время на нашем сайте стали выходить аудиподскасты с разбором топовых футбольных матчей, а также отныне в аудио можно слушать Главные футбольные новости дня, которые ранее были только текстом. Наши аудионовости удобно слушать в дороге, во время покупок или занятий спортом.
Нам важно узнать ваше мнение: интересен ли вам вариант аудионовостей? Голосуйте "за" или "против" такого дополнительного формата в опросе ниже, и главное - не будьте равнодушными.
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