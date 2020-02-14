Скандальный украинский арбитр Жабченко будет обслуживать матчи российской Премьер-Лиги
Об этом заявил новоиспеченный глава судейского корпуса РФС Виктор Кашшаи
40-летний украинский судья Анатолий Жабченко, проживающий на территории оккупированного Крыма, вошел в список судей, которые допущены к обслуживанию матчей чемпионата России.
Об этом заявил новоиспеченный глава судейского корпуса РФС Виктор Кашшаи (тот самый, который работал на матче Евро-2012 между Украиной и Англией).
"Жабченко – судья премьер-лиги. Готовится к работе с ВАР. Был на сборе в Сочи несколько недель назад. Он тоже в нем участвовал.
Посмотрим, как арбитры сдадут тесты. Шансы есть у всех. Надеюсь, у нас будет сложная задача при выборе, кого назначить на матчи очередного тура. Надеюсь, выбор будет большим", – сказал Кашшаи в интервью Спорт-Экспрессу.
Напомним, что Жабченко родился в Симферополе и долгое время обслуживал игры чемпионата Украины. После оккупации Крыма Россией получил российский паспорт, разорвал отношения с ФФУ и последние годы работал в чемпионате Крыма.
Внесен в базу сайта Миротворец за то, что незаконно пересекал границу Украины, летая в Москку из оккупированного Симферополя.
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