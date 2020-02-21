Перед матчем с Бенфикой Тайсон почтил память Коби Брайанта
Футболкой
На тренировку перед вчерашним матчем с "Бенфикой" игрок "Шахтера" Тайсон вышел на поле ОСК "Металлист" в оранжевой футболке с номером "24".
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Таким образом игрок "Шахтера" помянул знаменитого американского экс-баскетболиста Коби Брайанта (его номер - 24), который погиб в авиакатастрофе 26 января.
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Источник:Футбол News
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Serega1111 (Киев)
21.02.2020 в 14:35
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