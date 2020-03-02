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Трофей для Зинченко, гол Малиновского и чистовик Лунина. Главные новости за 1 марта. Аудио

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Трофей для Зинченко, гол Малиновского и чистовик Лунина. Главные новости за 1 марта. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 1 марта – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Читайте такжеПоражение Шахтера, трофей Зинченко, победа Реала в Эль Класико. Главные новости за 1 марта

"Шахтер" впервые за 48 матчей проиграл в чемпионате, "Заря" поднялась на второе место, Зинченко снова выиграл Кубок английской лиги, а также другие новости футбола. Четвертый гол Руслана Малиновского в Серии А, первый ноль для Лунина в "Овьедо", результаты матчей АПЛ и, конечно же, победа "Реала" над "Барселоной". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Эль Класико Барселона Руслан Малиновский Кубок английской лиги Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Манчестер Сити Александр Зинченко главные новости Андрей Лунин
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