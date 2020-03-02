Трофей для Зинченко, гол Малиновского и чистовик Лунина. Главные новости за 1 марта. Аудио
Доставайте наушники и слушайте новости по пути на работу или учебу
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 1 марта – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.
Читайте такжеПоражение Шахтера, трофей Зинченко, победа Реала в Эль Класико. Главные новости за 1 марта
"Шахтер" впервые за 48 матчей проиграл в чемпионате, "Заря" поднялась на второе место, Зинченко снова выиграл Кубок английской лиги, а также другие новости футбола. Четвертый гол Руслана Малиновского в Серии А, первый ноль для Лунина в "Овьедо", результаты матчей АПЛ и, конечно же, победа "Реала" над "Барселоной". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...