Грустные дерби для Гвардиолы и Конте. Главные новости за 8 марта. Аудио
Для тех, кому сегодня на работу или учебу… Остальные могут наслаждаться дайджестом под кофе в выходной :)
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 8 марта – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.
Читайте такжеПровал Мариуполя, неудачи Гвардиолы и Зидана, победа Ювентуса. Главные новости за 8 марта
В УПЛ завершилась первая часть чемпионата, в Англии состоялось манчестерское дерби, а также другие новости футбола. Мадридский "Реал" теряет первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, туринский "Ювентус" обыгрывает миланский "Интер" при пустых трибунах несмотря на коронавирус, а мюнхенская "Бавария" продолжает побеждать в Бундеслиге. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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