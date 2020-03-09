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Грустные дерби для Гвардиолы и Конте. Главные новости за 8 марта. Аудио

Общие новости
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Для тех, кому сегодня на работу или учебу… Остальные могут наслаждаться дайджестом под кофе в выходной :)

Грустные дерби для Гвардиолы и Конте. Главные новости за 8 марта. Аудио
Новина українською

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 8 марта – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Читайте такжеПровал Мариуполя, неудачи Гвардиолы и Зидана, победа Ювентуса. Главные новости за 8 марта

В УПЛ завершилась первая часть чемпионата, в Англии состоялось манчестерское дерби, а также другие новости футбола. Мадридский "Реал" теряет первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, туринский "Ювентус" обыгрывает миланский "Интер" при пустых трибунах несмотря на коронавирус, а мюнхенская "Бавария" продолжает побеждать в Бундеслиге. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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