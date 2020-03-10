Кабмин рассмотрит вопрос запрета массовых мероприятий
И спорт в том числе
Кабинет министров Украины рассмотрит вопрос введения запрета на проведение всех массовых мероприятий, в том числе и спортивных.
Как сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на свои источники, заседание состоится в среду 11 марта.
Причиной возможных ограничений является эпидемия короновируса.
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Источник:Интерфакс-Украина
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