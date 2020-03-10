Кабмин рассмотрит вопрос запрета массовых мероприятий

Кабинет министров Украины рассмотрит вопрос введения запрета на проведение всех массовых мероприятий, в том числе и спортивных.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на свои источники, заседание состоится в среду 11 марта.

Причиной возможных ограничений является эпидемия короновируса.