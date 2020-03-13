Телеканалы Футбол 1/2 отложили переход на новую модель дистрибуции

Медиа Группа Украина сообщила о переносе даты изменения модели дистрибуции телеканалов Футбол 1/2.

Связано это с тем, что уже приостановлено ряд чемпионатов по футболу, и под вопросом находится проведение других значимых турниров, в том числе и под эгидой УЕФА.

Таким образом, руководством Медиа Группы Украина было принято решение перенести дату перехода телеканалов Футбол 1/2 на новую модель дистрибуции. Информация о новой дате изменения модели будет представлена позже.

Напомним, что на новую модель дистрибуции (так называемую a la carte) каналы Футбол 1/2 должны были перейти в середине марта. По этой модели, каналы уйдут из общих пакетов кабельных операторов и будут доступны по отдельной подписке у партнеров каналов (XTRA TV, OLL.TV, Воля, Киевстар, Vodafone, Уктелеком) по стоимости 109 гривен в месяц.

В общих пакетах кабельных операторов должен был остаться лишь новосозданный ТК Футбол 3.