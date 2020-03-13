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Телеканалы Футбол 1/2 отложили переход на новую модель дистрибуции

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Телеканалы Футбол 1/2 отложили переход на новую модель дистрибуции
Новина українською

Медиа Группа Украина сообщила о переносе даты изменения модели дистрибуции телеканалов Футбол 1/2.

Связано это с тем, что уже приостановлено ряд чемпионатов по футболу, и под вопросом находится проведение других значимых турниров, в том числе и под эгидой УЕФА.

Таким образом, руководством Медиа Группы Украина было принято решение перенести дату перехода телеканалов Футбол 1/2 на новую модель дистрибуции. Информация о новой дате изменения модели будет представлена позже.

Напомним, что на новую модель дистрибуции (так называемую a la carte) каналы Футбол 1/2 должны были перейти в середине марта. По этой модели, каналы уйдут из общих пакетов кабельных операторов и будут доступны по отдельной подписке у партнеров каналов (XTRA TV, OLL.TV, Воля, Киевстар, Vodafone, Уктелеком) по стоимости 109 гривен в месяц.

В общих пакетах кабельных операторов должен был остаться лишь новосозданный ТК Футбол 3.

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В статье: ТК Футбол
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Источник:
ТК Футбол

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