Селюк: Европейский футбол ждет экономический коллапс

Известный агент Дмитрий Селюк попытался спрогнозировать дальнейшее развитие экономической составляющей футбола после пандемии коронавируса.

"Меня раздражают слухи о трансферах сейчас. Полная глупость сейчас говорить, кто кого покупает. Клубы не знают, что будет с их финансовым состоянием. Но, мне кажется, что это делается для того, что заполнять пустоту. Мы уже смотрим белорусский футбол, вероятно, в середине апреля возобновят свой чемпионат китайцы.

Чемпионат Испании, я думаю, будут доигрывать. За июнь вполне реально доиграть чемпионат. В целом, европейский футбол ждет экономический коллапс. Чем быстрее будет побежден этот вирус, тем меньше проблем будет у клубов. Мы должны быть дисциплинированными", - сказал Селюк.