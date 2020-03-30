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Селюк: Европейский футбол ждет экономический коллапс

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Неутешительные, но вполне реальные прогнозы от агента

Селюк: Европейский футбол ждет экономический коллапс
Новина українською

Известный агент Дмитрий Селюк попытался спрогнозировать дальнейшее развитие экономической составляющей футбола после пандемии коронавируса.

"Меня раздражают слухи о трансферах сейчас. Полная глупость сейчас говорить, кто кого покупает. Клубы не знают, что будет с их финансовым состоянием. Но, мне кажется, что это делается для того, что заполнять пустоту. Мы уже смотрим белорусский футбол, вероятно, в середине апреля возобновят свой чемпионат китайцы.

Чемпионат Испании, я думаю, будут доигрывать. За июнь вполне реально доиграть чемпионат. В целом, европейский футбол ждет экономический коллапс. Чем быстрее будет побежден этот вирус, тем меньше проблем будет у клубов. Мы должны быть дисциплинированными", - сказал Селюк.

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В статье: Дмитрий Селюк
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Источник:
ТК Футбол

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