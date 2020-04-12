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Коноплянка намекнул, что хотел бы сыграть в связке с Месси

Общие новости
(1 голосов)

Очередная ирония 30-летнего хавбека?

Коноплянка намекнул, что хотел бы сыграть в связке с Месси
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Евгений Коноплянка назвал команды из разных стран, за которые он бы хотел выступать.

"Давайте лучше возьмем страны. Если это Англия, то хотел бы на том же "Энфилде" (за "Ливерпуль") поиграть, раз уж Зинченко занял место в "Манчестер Сити".

В Испании хотелось бы почувствовать связочку с Месси. Интересно, кто же больше забил бы.

Какой еще чемпионат хороший? Италия. Мне с детства нравится "Старая синьора" ("Ювентус"), - сказал Коноплянка в официальном Инстаграм "Шахтера".

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В статье: Евгений Коноплянка Лионель Месси Шахтер (Донецк)
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Комментарии (2)
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ts0y (Чернигов)
12.04.2020 в 15:34
FIFA2020, мечты сбываются)
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Просто Квашин (Харьков)
12.04.2020 в 14:15
С таким трудолюбием на тренировках,можно сыграть в связочке, разве что с Алиевым...
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