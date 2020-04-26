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Артем Кравец расстался с супругой

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(2 голосов)

Пара была жената с 2010 года, у них двое детей

Артем Кравец расстался с супругой
Новина українською

Жена бывшего нападающего "Динамо" Артема Кравца Анна сообщила, что пара рассталась.

"Еще несколько месяцев назад мы с Артемом решили расстаться и взяли паузу, чтоб осмыслить происходящее. Ситуация не поменялась. Мы остаемся любящими родителями для наших малышей, сохраняем взаимоуважение к друг другу, но больше не пара.

Все банально, без ссор и грязи. Просто пришло время пойти разными путями", – написала Анна Кравец в Инстаграм.

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В статье: Артем Кравец
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Комментарии (3)
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armik (Киев)
26.04.2020 в 16:17
Наконец!
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alex.belogubko (одесса)
26.04.2020 в 15:18
что вы делаете у вас же дети ---ещё думайте
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oda1979 (Запорожье)
26.04.2020 в 16:24
И что, что дети??
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