Артем Кравец расстался с супругой

Жена бывшего нападающего "Динамо" Артема Кравца Анна сообщила, что пара рассталась.

"Еще несколько месяцев назад мы с Артемом решили расстаться и взяли паузу, чтоб осмыслить происходящее. Ситуация не поменялась. Мы остаемся любящими родителями для наших малышей, сохраняем взаимоуважение к друг другу, но больше не пара.

Все банально, без ссор и грязи. Просто пришло время пойти разными путями", – написала Анна Кравец в Инстаграм.