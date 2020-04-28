За время карантина в Киеве улучшили качество газона НСК Олимпийский

Главный агроном НСК "Олимпийский" Максим Стельмах сообщил, что пауза, связанная с карантином, способствовала улучшению качества поля на арене, поскольку отсутствие нагрузок для газона является полезным.

- Как раз в этот период мы планировали провести реновационные работы по восстановлению: вычесывание старой травы, аэрацию (пробитие отверстий в газоне), подсев новой травы, пескование, когда сверху засыпается песок и поле тем самым выравнивается. Эти работы желательно проводить тогда, когда перерыв между матчами минимум в 3 недели. Такая пауза должна быть в апреле после тренировок национальной сборной Украины. Но поскольку все было отменено, у нас появилась возможность провести все запланированное в конце марта, что мы и сделали, только тщательно.

Сейчас газон просто восстанавливается, несколько раз в неделю его косим, ​​поливаем с помощью автоматической системы, а также при необходимости добавляем удобрения. С каждым днем ​​газон становится все краше.

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- Вы работаете в обычном режиме? Повлиял ли карантин на вашу работу?

- Сейчас работать ежедневно всем вместе не нужно, поэтому мы с коллегами разработали чередование: не выходим все, а по одному или по двое, делаем покос поля, я проверяю, нужно уменьшить или увеличить объем воды для полива, удобряем газон.

- Если чемпионат возобновится, кроме того, что календарь игр будет более плотным, придется играть дважды в неделю - так он еще может затянуться до июня или июля, когда обычно матчей уже нет. Справится покрытия НСК «Олимпийский» с такой нагрузкой?

- Период с мая по октябрь наиболее благоприятный для роста и восстановления газона, за исключением июля, когда очень жарко. Поэтому, несмотря на то, что чемпионат будет проводиться в сжатые сроки, возможно, матчи будут играть каждые 3-4 дня, мы к этому готовы. Мы провели все необходимые процедуры, и газон с каждым днем ​​набирается силы. Он и так в мае был бы в удовлетворительном состоянии, а теперь станет еще лучше. К тому моменту, когда возобновится чемпионат, он будет в полной боевой готовности, и на середину мая готов принимать матчи каждую неделю, не испытывая большой нагрузки.

- Погодные условия этой весной вам тоже способствуют?

- Конец марта - начало апреля отмечаются тем, что днем ​​тепло, светит солнце, и все считают, что трава должна красиво расти, но ночью часто заморозки, и это мешает активному росту. Он возможен только при стабильном тепла, когда ночью температура тоже плюсовая.

Это имеет большое значение, ведь если среднесуточная температура ниже 10-ти градусов тепла, газон активно не растет. В ближайшие дни дневная температура должна быть около 20, а ночная - около 10, и это идеальные условия для разрастания и восстановления травы. Словом, с каждым днем ​​погода будет становиться более благоприятной. Зарастут даже небольшие зоны повреждения, которых у нас почти нет, а за неделю их вообще не станет.