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Павелко: Постараемся доиграть за два месяца, и в июле подвести итоги сезона

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Есть надежда, что сезон все-таки будет доигран

Павелко: Постараемся доиграть за два месяца, и в июле подвести итоги сезона
Новина українською

Сегодня состоялось рабочее видеосовещание, в котором приняли участие президент УАФ Андрей Павелко и руководители региональных футбольных ассоциаций, итоги которой и подбил глава украинской Ассоциации.

"Главы областных ассоциаций также обеспокоены сложившейся ситуацией. Конечно, все настроены быстрее возобновить работу.

Вопросов много, и мы договорились через неделю провести еще одно такое совещание, на котором обговорим более свежую информацию от министерства здравоохранения и правительства, и уже с этим данными будем принимать решение, так как нам до конца мая нужно принять решение, как будет проходить чемпионат и уведомить об этом УЕФА.

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Постараемся провести чемпионат за июнь-июль и в конце июля подвести итоги сезона. В эти сроки мы также должны вложить и матчи Кубка Украины", - сказал Павелко.

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В статье: Андрей Павелко УАФ коронавирус
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Источник:
ТК Футбол

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