Каменюка: Стараюсь посещать Луганск, когда есть возможность. У меня там родители, бабушка

Капитан луганской "Зари" Никита Каменюка рассказал о карантине и последнем визите в оккупированный Россией Луганск.

- Как настроение во время карантина?

- Главное, быть настроенным позитивно. Скоро карантин закончится. Мы выйдем и обнимемся с друзьями, родными и близкими. Будем тренироваться и радовать болельщиков своей игрой.



- Когда последний раз был в Луганске? Скучаешь ли по "Авангарду" и атмосфере, которая была на стадионе?

- В Луганске я был в октябре прошлого года. Ездил туда с семьёй. У меня там родители, бабушка. Осталось очень много родных. Стараюсь посещать Луганск, когда есть возможность. По атмосфере "Авангарда" и болельщикам конечно очень скучаю.



Помню те легендарные времена, когда делал первые шаги в футболе и "Заре". Болельщики начинали минуте на 60-й скандировать мою фамилию. Когда меня выпускали, бегал по полю как заведённый. Такое не забывается.