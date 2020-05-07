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В Полтаве и Запорожье "загорелись" стадионы

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Акция футбольных клубов

В Полтаве и Запорожье "загорелись" стадионы
Новина українською

"Фотошопными" имитируемыми "поджогами" полтавского стадиона имени Бутовского и запорожской "Славутич-Арены" "Ворскла" и "Заря" соответствии присоединились к всеукраинской акции, направленной против поджогов сухостоя.

Таким образом футбольная общественность призывает украинцев отказаться от сжигания сухой травы и напоминает о недавнем ужасном пожаре в Чернобыльской зоне.

Возможно вы не слышали, но накануне первыми привлекли внимание к проблеме такой же акцией в ФК "Динамо". На нее шутливым сообщением в Instagram отреагировали в "Ворскле".

Коллеги из киевского ФК "Динамо" напомнили о старой доброй традиции выжигания сухостоя. Вот и мы подумали, почему бы не сжечь траву на домашнем поле, чтобы она лучше росла в следующем сезоне?

В Полтаве и Запорожье "загорелись" стадионы - изображение 1

А коллаж с запорожским стадионом для Facebook-страницы "Зари" (на первой фотографии) создал фотохудожник Гресь Тодорчук.

Таким образом, мы присоединяемся к инициативе украинских футбольных клубов и хотим обратить внимание на поджоги на полях, которые значительно больше по масштабам, чем футбольные поля ...По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, с начала года в Украине произошло более 12 000 пожаров в экосистемах.

Из-за поджогов сухостоя гибнут люди, заживо горят тысячи зверей. Как утверждают врачи, последствия таких поджогов могут вызвать легочные заболевания, которых всему миру и так хватает.

Мы призываем украинцев информировать полицию о случаях поджогов для сохранения жизни и окружающей среды.

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Стадион Ворскла имени А. Бутовского Славутич-Арена
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Источник:
Фейсбук-сторінка Зорі й Інстаграм Ворскли

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