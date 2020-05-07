В Полтаве и Запорожье "загорелись" стадионы

"Фотошопными" имитируемыми "поджогами" полтавского стадиона имени Бутовского и запорожской "Славутич-Арены" "Ворскла" и "Заря" соответствии присоединились к всеукраинской акции, направленной против поджогов сухостоя.

Таким образом футбольная общественность призывает украинцев отказаться от сжигания сухой травы и напоминает о недавнем ужасном пожаре в Чернобыльской зоне.

Возможно вы не слышали, но накануне первыми привлекли внимание к проблеме такой же акцией в ФК "Динамо". На нее шутливым сообщением в Instagram отреагировали в "Ворскле".

Коллеги из киевского ФК "Динамо" напомнили о старой доброй традиции выжигания сухостоя. Вот и мы подумали, почему бы не сжечь траву на домашнем поле, чтобы она лучше росла в следующем сезоне?

А коллаж с запорожским стадионом для Facebook-страницы "Зари" (на первой фотографии) создал фотохудожник Гресь Тодорчук.