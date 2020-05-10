Ракитич: Жаль, что Срна не перешел в Барсу. Хотел бы сыграть в его прощальном матче на Донбасс Арене
Хорват жалеет, что не смог поиграть с "горняком" в одном клубе
Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич поделился мыслями насчет экс-защитника донецкого "Шахтера" Дарио Срны.
"Жаль, что Срна не перешел в свое время в "Барсу" и у меня не было возможности играть с ним в одной команде. Но это его решение, мы должны уважать его."
Также хорват пошутил насчет прощального матча Дарио на "Донбасс Арене".
Если Дарио не позовет меня на этот матч и на этот стадион, я буду вынужден купить билеты и прилететь туда, чтобы прервать встречу.
Дарио – мой большой друг. Я очень бы хотел, чтобы он позвал меня", – сказал Иван Ракитич.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:"Великий Футбол"
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...