Врач сборной Украины: При доигровке сезона есть риск травм, но все команды находятся в равных условиях

Врач национальной сборной Украины и "Металлиста 1925" Ашот Худаев рассказал, как находить выход из физического кризиса, который имеет место в форме футболистов.

"Месячная пауза вынуждает клубы готовиться 3-4 сборами по 10-12 дней. Это сроки восстановления профессиональных команд после месячного отпуска. Боюсь, что как минимум такая пауза должна быть сейчас, но нет свободного времени для подобных сборов. Игры начнутся достаточно скоро, поэтому прийдется укладываться, все будут в одинаковых условиях. Спортивные принципы, надеюсь, соблюдаются. Уже все команды проходят сборы - это двухразовые тренировки, циклические. Как правило, стараются придерживаться цикла -10-12 дней, желательно с контрольными играми. Это и есть сборы.

Да, опасность травматизации есть, но, повторюсь, все находятся в одинаковых условиях и думаю, что тренировочный процесс будет рассчитан так, чтобы избежать ненужных травм - подготовка мышц, суставов, ССС. Особое внимание необходимо уделить реабилитации футболистов. Будем справляться", - рассказал Худаев.