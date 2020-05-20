Александра Лобода: Не комментирую футбол, потому что я – не авторитет

Ведущая "Профутбола" Александра Лобода поделилась мнением о девушках в футбольной журналистике.

– В Германии есть женщины, которые комментируют футбол. Но они тоже получают много критики, потому что комментируют мужской спорт. Я общалась с девушкой из Швейцарии, она говорила, что ее критикуют за эту работу.

Это происходит, потому что мы вступаем на территорию мужчин. Я не комментирую футбол, потому что я – не авторитет.

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- Если есть девушка, которая любит футбол с детства. Она разбирается во всем лучше остальных, но не может пробиться.

– У нас, наверное, одна из лучших журналисток – Ира Козюпа. Она очень сильная. Но она не работает в кадре.