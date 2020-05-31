Карпаты проводили тесты на коронавирус в неаккредитированной лаборатории - СМИ
"Бело-зеленые" пройдут еще одно тестирование
"Карпаты" проходили тестирование на коронавирус в клинике, которая не имеет соответствующей аккредитации, сообщает "Футбол 24".
Таким образом, решение об отмене матча 24-го тура УПЛ "Карпаты" – "Мариуполь" могло быть принято на основании неофициальных данных.
В ходе этого тестирования COVID-19 был обнаружен у отдельных игроков и среди персонала "Карпат".
Первого июня львовяне пройдут еще одно тестирование, после чего будет принято решение о судьбе отмененного матча.
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Комментарии (2)
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Sandra777 (Львів)
31.05.2020 в 16:25
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таврия19752009 (симферополь)
31.05.2020 в 15:04
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