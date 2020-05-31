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Карпаты проводили тесты на коронавирус в неаккредитированной лаборатории - СМИ

Общие новости
(2 голосов)

"Бело-зеленые" пройдут еще одно тестирование

Карпаты проводили тесты на коронавирус в неаккредитированной лаборатории - СМИ
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"Карпаты" проходили тестирование на коронавирус в клинике, которая не имеет соответствующей аккредитации, сообщает "Футбол 24".

Таким образом, решение об отмене матча 24-го тура УПЛ "Карпаты" – "Мариуполь" могло быть принято на основании неофициальных данных.

В ходе этого тестирования COVID-19 был обнаружен у отдельных игроков и среди персонала "Карпат".

Первого июня львовяне пройдут еще одно тестирование, после чего будет принято решение о судьбе отмененного матча.

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В статье: Карпаты (Львов) коронавирус
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Комментарии (2)
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Sandra777 (Львів)
31.05.2020 в 16:25
З пекарської всі аналізи відправляють в Київ і люди по 10 днів чекають на результати а таких аналізів треба три для виписки з лікарні
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таврия19752009 (симферополь)
31.05.2020 в 15:04
Короче президент Карпат мутит .тех поражения
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