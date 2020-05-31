Карпаты проводили тесты на коронавирус в неаккредитированной лаборатории - СМИ

"Карпаты" проходили тестирование на коронавирус в клинике, которая не имеет соответствующей аккредитации, сообщает "Футбол 24".

Таким образом, решение об отмене матча 24-го тура УПЛ "Карпаты" – "Мариуполь" могло быть принято на основании неофициальных данных.

В ходе этого тестирования COVID-19 был обнаружен у отдельных игроков и среди персонала "Карпат".

Первого июня львовяне пройдут еще одно тестирование, после чего будет принято решение о судьбе отмененного матча.