"Ногти такие же подозрительные, как и у меня". Сидорчук рассказал о встрече с Джеррардом

Хавбек столичной команды Сергей Сидорчук стал участником акции "Стань кумиром", которая направленной на сбор средств для закупки медикаментов для онкобольных детей. В ходе благотворительного марафона Payphone и фонда "Таблеточки" динамовец рассказал о своем футбольном кумире и встрече с ним. Цитирует Сергея пресс-служба "Динамо".

"В сознательном возрасте, когда я начал смотреть футбол, мне очень нравился Стивен Джеррард, капитан и легенда "Ливерпуля". Нравилось его поведение на поле и вне поля, у Стивена никогда не возникало проблем со СМИ".

"Был интересный случай, когда мы с семьей отдыхали в Дубае. Утром я стоял с женой на завтраке. Заказал яичницу и смотрел в пол. А у футболистов есть отличительная черта – не совсем хорошие ногти на ногах. Вижу – у кого-то ногти такие же подозрительные, как у меня. Поднимаю глаза, а там стоит Стивен Джеррард".