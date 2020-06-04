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"Ногти такие же подозрительные, как и у меня". Сидорчук рассказал о встрече с Джеррардом

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Капитан "Динамо" – про экс-капитана "Ливерпуля"

"Ногти такие же подозрительные, как и у меня". Сидорчук рассказал о встрече с Джеррардом
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Хавбек столичной команды Сергей Сидорчук стал участником акции "Стань кумиром", которая направленной на сбор средств для закупки медикаментов для онкобольных детей. В ходе благотворительного марафона Payphone и фонда "Таблеточки" динамовец рассказал о своем футбольном кумире и встрече с ним. Цитирует Сергея пресс-служба "Динамо".

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"В сознательном возрасте, когда я начал смотреть футбол, мне очень нравился Стивен Джеррард, капитан и легенда "Ливерпуля". Нравилось его поведение на поле и вне поля, у Стивена никогда не возникало проблем со СМИ".

"Был интересный случай, когда мы с семьей отдыхали в Дубае. Утром я стоял с женой на завтраке. Заказал яичницу и смотрел в пол. А у футболистов есть отличительная черта – не совсем хорошие ногти на ногах. Вижу – у кого-то ногти такие же подозрительные, как у меня. Поднимаю глаза, а там стоит Стивен Джеррард".

"Я достаточно стеснительный, и даже не попросил с ним сфотографироваться. Но у нас с женой была годовщина свадьбы, наши родители подошли к Джеррарду и взяли у него автограф – "Для Сергея и Ани".

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В статье: Стивен Джеррард Сергей Сидорчук
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Источник:
Динамо (Киев)

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