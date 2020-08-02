Предшественник Владимира Лысенко. Футбольные путешествие одесского Мастера

Тяжелой, а порой даже непредсказуемой бывает футбольная судьба. И для каждого игрока складывается она по-разному. Кто-то всю свою футбольную карьеру проводит только в одной команде, кое-кто умудряется выступать за два-три, а иногда и больше клубов. Для болельщиков причина перехода любого из футболистов из одного коллектива в другой часто бывает непонятной. Однако в футболе всякое бывает: недоразумение между игроком и тренером, неудовлетворительное материальное положение в клубе и тому подобное. Вот и отправляются футболисты в поисках более счастливой судьбы в странствия, порою далековато от своего родного дома. Многие из них, к сожалению, так и не находят "своей" команды и отправляются выступать в клубах низших лиг.

Из года в год, путешествуя по бескрайним просторам всемирной "паутины" или листая страницы различных изданий - газет, футбольных справочников и программок, непроизвольно прослеживаются неожиданные зигзаги спортивного пути того или другого игрока. Сейчас футбольными пилигримами уже никого не удивишь, ведь в демократические времена каждый имеет право выбирать себе собственный путь по душе. Другое дело - лет 30-40 назад. Тогда футбольных путешественников было значительно меньше.

В связи с этим вспоминается история с премьерного чемпионата Украины 1992 года, в котором за киевское "Динамо" выступал Валерий Есипов. Он в течение года умудрился сыграть в составах четырех команд (перед выступлениями в "Динамо" он защищал цвета курского "Авангарда" и воронежского "Факела", а исчезнув из Киева, неожиданно оказался на волжских берегах - в волгоградском "Роторе"). В одном из спортивных изданий тогда о Есипова писали так: "Составителям футбольного раздела Книги рекордов Гиннесса не мешало бы обратить внимание на это "достижение". Что ж, рекорд Есипова действительно поражает, однако футбольным историкам и статистикам, пожалуй, cледовало бы заострить внимание "гиннессовских" собирателей на совершенно дургой кандидатуре - одессита Александра Голоколосова.

Можно с полной уверенностью сказать, что до его футбольного достижения не только Владимиру Лысенко, который успел поиграть в девяти командах украинской Премьер-лиги, или тому же Валерию Есипову, но и многим другим футболистам ой как далеко! Более чем за два десятилетия активных выступлений Голоколосову удалось испытать свои способности в составах более двадцати коллективов!

Нелегкую футбольную науку Голоколосов начинал изучать в родной Одессе, у опытного тренера Александра Дмитриевича Руги, потом в течение двух лет учился в Киеве в Республиканской спортивной школе-интернате. Первый спортивный ycпеx к юному футболисту пришел в 1972 году: в составе команды Украины 17-летний Александр стал чемпионом XII Спартакиады школьников. Вернувшись в Одессу, способный форвард попал в дубль "Черноморца", в составе которого в то время играли впоследствии хорошо известные мастера - Вячеслав Лещук, Владимир Нечаев, Анатолий Дорошенко. Попасть в "основу" при такой конкуренции было, конечно же, делом нелегким, и поэтому Голоколосову пришлось некоторое время поиграть на любительском уровне и во второй лиге - в ильичевском "Портовике" и херсонском "Локомотиве". После чего в 1977 году он принял предложение известного специалиста Бориса Усенко перейти в возглавляемый им черкасский "Днепр". Вскоре возникла необходимость армейской службы, поэтому следующей командой Александра стал львовский СКА. В этом коллективе Голоколосов пpoвел полный чемпионат-1978 и начало 1979 года. А потом футболист уже выступал в винницком "Локомотиве" и николаевском "Судостроителе". Существуют также данные о том, что в том же 79-м он успел поиграть еще в черновицкой "Буковине", однако Александр это опровергает. А дальше ... 1980 год - "Автомобилист" (Тирасполь) и "Нистру" (Кишинев), 1981 год - дубль "Днепра" (Днепропетровск), 1981-1982 годы - "Нистру" (Кишинев), 1982 год - "Динамо" (Киров), 1983-1985 годы - "Автомобилист" (Тирасполь).

Два сезона - 1986 и 1987 Александр Голоколосов вынужден буа пропустить из-за серьезной травмы, которая длительное время давала о себе знать. Но порывать с любимым делом желания не возникало - во время вынужденного перерыва он работал с ребятишками в одной из детско-юношеских спортшкол Одессы. Следующий, 1988 год, стал для Голоколосова самым насыщенным в его спортивной биorpафии. Именно на нем и хотелось бы сосредоточить внимание тех, кто фиксирует всевозможные рекорды. Перед началом упоминавшегося сезона 32-летнегo Голоколосова, который к тому времени уже оправился после проблем со здоровьем, заявили за коллектив второй лиги - чимкентский "Meлиoратор". Однако в составе этой команды ему сыграть было не суждено. Возвращение форварда на поле в официальной игре произошло за тысячи километров от Чимкент - в Черкассах, куда он, словно вспомнив свой футбольный расцвет, вернулся весной того же сезона-1988. Однако проведя за Черкассы только три игры, ветеран отправился к берегам Азовского моря - в таганрогское "Торпедо". Через месяц путешествие кандидата в Книгу рекордов продолжилось уже в ... Средней Азии, где Александр Голоколосов в течение нескольких месяцев успел выступить в двух коллективах - "Нефтянике" из Ферганы и "Автомобилисте" из Коканда. Пять клубов в течение одного года - вот вам и достижение!

Однако на этом приключения форварда не закончились. Подготовительный пepиод перед стартом нового сезона-1989 Голоколосов провел в "Колосе" из Hикополя, попав в состав команды в напечатанном перед началом чемпионата местном календаре-справочнике. Когда же футбольный сезон набирал ход, неожиданно оказался в далеком Ульяновске, где примерил форму тамошнего "Старта". Вторую часть чемпионата футболиcт завершил уже в компании новых партнеров - игроков липецкого "Металлурга".

По окончании сезона наш герой начал паковать чемоданы, готовясь к заграничному путешествию в Болгарию. В течение полутора лет Александр Голоколосов выступал за футбольный клуб "Шумен" из одноименного города.

Вернувшись в Украину, вешать бутсы на гвоздь Мастер, как называли его в футбольных кругах, не собирался. Понимая, что в свои 36 играть на профессиональном уровне немного поздно, он решил попробовать силы в роли играющего тренера тульчинской "3аpи", участвовавшей в областном чемпионате Винничины. Находясь в отличной спортивной форме, Александр Голоколосов продолжал выходить на поле еще в течение шести (!) сезонов, играя на любительском уровне за коллективы Винницкой, Одесской и Черниговской областей - "Подолье" (Кирнасивка), "Днестровец" (Белгород-Днестровский), "Портофлот" (Одесса), "Первомаец" (Первомайское), "Рыбак" (Беляевка), "Строитель" (Бровары), "Факел" (Варва). Кстати, обучение в столичной Школе тренеров в разгар 90-х позволили Голоколосову получить лицензию, после которой он вернулся в профессиональный футбол в новой роли - главного тренера ужгородской "Верховины", которая выступала в первой лиге. Тогда произошло редкое для украинского футбола событие - Александр Голоколосов сыграл в составе ужгородцев в одном из матчей. В 41-летнем возрасте! Интересно, что в том же поединке за "Верховину" играл и его сын, Александр, который затем под руководством папы отличался удивительной результативной игрой в составе одесского "Черноморца" в сезоне-1998/99.

Сейчас Голоколосов-младший работает в селекционной службе киевского "Динамо", а его отец, поработав тренером на профессиональном уровне более десяти лет в Украине, Молдове и Казахстане, ныне воспитывает юных футболистов в одесском футбольном клубе "Атлетик".