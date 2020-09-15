Цыганык: Профутбол не прекращает свое существование, я очень на это надеюсь

Украинский журналист и ведущий "Профутбола" Игорь Цыганык рассказал о будущем программы.

"Эта программа имеет право на существование. Уверен, что она будет существовать и что она будет лучше, чем была до этого. Но такой, какой она была когда-то, уже никогда не будет. Это я могу сказать точно.

Но я верю в хорошие перспективы программы "Профутбол". В ближайшее время вы узнаете подробности, как будет перезапускаться этот проект, как он будет выглядеть. Очень много интересного. Но таким как он был до этого, он уже не будет.

"Профутбол" не прекращает свое существование, я очень на это надеюсь. Но сейчас о каких-то подробностях говорить пока что рано, вы все узнаете уже скоро", – рассказал Цыганык.