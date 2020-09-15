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Цыганык: Профутбол не прекращает свое существование, я очень на это надеюсь

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Ведущий рассказал о перспективах программы

Цыганык: Профутбол не прекращает свое существование, я очень на это надеюсь
Новина українською

Украинский журналист и ведущий "Профутбола" Игорь Цыганык рассказал о будущем программы.

"Эта программа имеет право на существование. Уверен, что она будет существовать и что она будет лучше, чем была до этого. Но такой, какой она была когда-то, уже никогда не будет. Это я могу сказать точно.

Но я верю в хорошие перспективы программы "Профутбол". В ближайшее время вы узнаете подробности, как будет перезапускаться этот проект, как он будет выглядеть. Очень много интересного. Но таким как он был до этого, он уже не будет.

"Профутбол" не прекращает свое существование, я очень на это надеюсь. Но сейчас о каких-то подробностях говорить пока что рано, вы все узнаете уже скоро", – рассказал Цыганык.

Напомним, что проект "Профутбол" выходил на "плюсах" почти 10 лет и был закрыт перед началом нового сезона УПЛ из-за больших затрат на производство продукта и низкой окупаемости. Также сообщалось, что медиагруппа 1+1 планирует запустить программу "Профутбол Диджитал" на Youtube.

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В статье: Профутбол Игорь Цыганык
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
15.09.2020 в 18:49
Да раздень чаривну Сашу Лободу и окупаемость повыситься в разы
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