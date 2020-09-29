Исполком УАФ утвердил медпротокол для проведения матчей в Украине
Матч должен состояться, если в заявке команды есть минимум 13 футболистов
Исполком УАФ утвердил медицинский протокол для организации и проведения футбольных матчей во время пандемии СОVID-19.
В протоколе перечислены следующие пункты:
- Матчи могут проводиться во всех регионах, где нет дополнительных ограничений от органов государственной власти и органов местного самоуправления.
- Если встреча проходит в регионе с зеленой или желтой зоной – нужно соблюдать пребывание одного человека на 5 кв. м., также нужно соблюдать социальную дистанцию.
- Если игра в регионе оранжевой или красной зоны – матч должен проходить без зрителей, всего можно задействовать не больше 220 человек при организации встречи.
- Если в команде зафиксирована вспышка COVID-19, матч должен состояться по расписанию, но при условии, что в заявке на игру будет минимум 13 футболистов, хотя бы один из них – вратарь.
- Клуб, который организовывает матч, может провести пресс-конференцию с журналистами. Но на 10 квадратных метров в помещении должно быть не более одного человека.
- Билеты можно продавать на встречи только при условии соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра между местами на трибунах. Также нужно обеспечить допуск не более 25% фанатов от вместимости стадиона.
- Билеты на игры можно реализовывать только онлайн. При этом должна быть процедура идентификации личности, а вход на стадион – только при наличии билета и документа, удостоверяющего личность.
- Гостевые фанаты могут заполнить 25% секторов, которые предусмотрены для болельщиков выездной команды. При этом гостевой сектор не должен быть меньше 5% от вместимости всего стадиона.
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Источник:УАФ
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