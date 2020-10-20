Болельщики на матче Динамо – Юве и Блохин среди лучших. Главные новости за 19 октября. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 19 октября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Информация для болельщиков киевского "Динамо" по поводу поединка с туринским "Ювентусом", Артем Беседин близок к возвращению на поле, но и это не все наши новости на сегодня. Радикальные решения каталонской "Барселоны", Олег Блохин поборется с Роналду, Анри и Роналдиньо, а также результаты матчей понедельника. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.