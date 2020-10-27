COVID в Динамо, бан игроку Львова и феерия Златана. Главные новости за 26 октября. Аудио

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Коронавирус у трех представителей киевского "Динамо", дисквалификация хавбека ФК "Львов", но и это не все наши новости на сегодня. Результаты вчерашних поединков: "Черноморец" допускает осечку, "Милан" так и не смог переиграть "Рому" в центральном матче тура Серии А, а "Тоттенхэм" неубедительно взял три очка в поединке с "Бернли". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.