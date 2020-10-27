COVID в Динамо, бан игроку Львова и феерия Златана. Главные новости за 26 октября. Аудио
Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 26 октября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеCOVID-19 в Динамо, сюрпризы ПФЛ и перестрелка Милана и Ромы. Главные новости от 26 октября
Коронавирус у трех представителей киевского "Динамо", дисквалификация хавбека ФК "Львов", но и это не все наши новости на сегодня. Результаты вчерашних поединков: "Черноморец" допускает осечку, "Милан" так и не смог переиграть "Рому" в центральном матче тура Серии А, а "Тоттенхэм" неубедительно взял три очка в поединке с "Бернли". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Шедевр Авагимяна. Игрок Черноморца выполнил "сухой лист"
- Шахтер - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов
- Первая осечка лидера. Милан - Рома 3:3. Видео голов и обзор матча
- Без Миколенко и Бущана, но с Белуце и Клейтоном. Заявка Динамо на матч с Ференцварошем
- Жена Евгения Шахова бомбардирует фанатов яркими фото в купальнике. ФОТО
- Беседин: Если рядом умная, мудрая женщина – со спортсмена будет толка в два раза больше
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...