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COVID в Динамо, бан игроку Львова и феерия Златана. Главные новости за 26 октября. Аудио

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COVID в Динамо, бан игроку Львова и феерия Златана. Главные новости за 26 октября. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 26 октября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеCOVID-19 в Динамо, сюрпризы ПФЛ и перестрелка Милана и Ромы. Главные новости от 26 октября

Коронавирус у трех представителей киевского "Динамо", дисквалификация хавбека ФК "Львов", но и это не все наши новости на сегодня. Результаты вчерашних поединков: "Черноморец" допускает осечку, "Милан" так и не смог переиграть "Рому" в центральном матче тура Серии А, а "Тоттенхэм" неубедительно взял три очка в поединке с "Бернли". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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