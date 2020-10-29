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Директор Медиа Группы Украина: MEGOGO нарушила меморандум и оставила Примеру и Бундеслигу у себя

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В руководстве ТК Футбол пояснили, почему каналы не смогли получить права на трансляции чемпионатов Испании и Германии

Директор Медиа Группы Украина: MEGOGO нарушила меморандум и оставила Примеру и Бундеслигу у себя
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Директор по стратегическому развитию "Медиа Группы Украина" Федор Гречанинов рассказал, почему каналы "Футбол" перестали транслировать испанскую Примеру и немецкую Бундеслигу.

"У нас были подписанные меморандумы с MEGOGO о том, что мы показываем чемпионаты Испании и Германии. Но в какой-то момент компания MEGOGO решила нарушить меморандум, оставив эти матчи эксклюзивно у себя. Так бывает.

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Мы понимаем, почему это произошло. Это было эмоциональное решение после того, как мы не заключили сделку по размещению трансляций телеканалов "Футбол 1/2" на платформе MEGOGO. Были длинные и сложные переговоры. Мы практически договорились, а потом посмотрели на ту структуру сделки, к которой мы пришли и поняли, что она нечестная.

Эта сделка была выгодна одной стороне и совершенно невыгодная для другой. Прямо об этом сказали, вынуждены были пересмотреть все еще раз и отказались от сделки. Поскольку права на чемпионаты Испании и Германии MEGOGO отозвала практически сразу после этого, мы понимаем, что это связанные вещи", – сказал Гречанинов.

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В статье: ТК Футбол
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Источник:
Sport Arena

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