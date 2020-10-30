Денисов: Хотим вернуть АПЛ на телеканалы Футбол и будем пытаться это сделать в честном тендере

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов рассказал о планах каналов побороться за права на трансляции английской Премьер-лиги , которую сейчас в Украине показывает "Setanta".

"Мы очень хотим, чтобы АПЛ вернулась на телеканалы "Футбол". Идет второй сезон АПЛ, которую транслирует "Setanta". Через год будет новый тендер.

Мы будем смотреть на эту историю с точки зрения бизнеса, развития платного рынка телевидения. Будем смотреть и целиться. Если карты сойдутся - АПЛ вернется. Мы этому будем очень рады.

Да, мы хотим вернуть АПЛ на наши телеканалы и будем пытаться это сделать в честном тендере. Мы за честную борьбу.

Будем надеяться, что в следующем году в этой арифметике все сойдется к тому, что мы сможем вас порадовать АПЛ на каналах "Футбол", - сказал Денисов.