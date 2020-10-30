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Денисов: Хотим вернуть АПЛ на телеканалы Футбол и будем пытаться это сделать в честном тендере

Общие новости
(1 голосов)

Второй год АПЛ в Украине показывает Setanta

Денисов: Хотим вернуть АПЛ на телеканалы Футбол и будем пытаться это сделать в честном тендере
Новина українською

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов рассказал о планах каналов побороться за права на трансляции английской Премьер-лиги, которую сейчас в Украине показывает "Setanta".

"Мы очень хотим, чтобы АПЛ вернулась на телеканалы "Футбол". Идет второй сезон АПЛ, которую транслирует "Setanta". Через год будет новый тендер.

Мы будем смотреть на эту историю с точки зрения бизнеса, развития платного рынка телевидения. Будем смотреть и целиться. Если карты сойдутся - АПЛ вернется. Мы этому будем очень рады.

Да, мы хотим вернуть АПЛ на наши телеканалы и будем пытаться это сделать в честном тендере. Мы за честную борьбу.

Будем надеяться, что в следующем году в этой арифметике все сойдется к тому, что мы сможем вас порадовать АПЛ на каналах "Футбол", - сказал Денисов.

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В статье: Александр Денисов ТК Футбол Setanta
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (3)
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Zapp Brannigan (Київ)
30.10.2020 в 16:31
А мені Сетанта подобається - хоча б тим, що вона є в стартових пакетах багатьох провайдерів - Диван.ТБ, Світ.ТБ і тд... І там купу цікавого спорту показують - Формулу-1, наприклад...
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Dimka26 (Чернигов)
30.10.2020 в 16:31
но нету большинства футбольных лиг и лч
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Dimka26 (Чернигов)
30.10.2020 в 16:31
если ахметов захочет вбухать деньги - возьмут.. канал же убыточный.. о какой выгоде там речь
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