Денисов: Хотим вернуть АПЛ на телеканалы Футбол и будем пытаться это сделать в честном тендере
Второй год АПЛ в Украине показывает Setanta
Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов рассказал о планах каналов побороться за права на трансляции
"Мы очень хотим, чтобы АПЛ вернулась на телеканалы "Футбол". Идет второй сезон АПЛ, которую транслирует "Setanta". Через год будет новый тендер.
Мы будем смотреть на эту историю с точки зрения бизнеса, развития платного рынка телевидения. Будем смотреть и целиться. Если карты сойдутся - АПЛ вернется. Мы этому будем очень рады.
Да, мы хотим вернуть АПЛ на наши телеканалы и будем пытаться это сделать в честном тендере. Мы за честную борьбу.
Будем надеяться, что в следующем году в этой арифметике все сойдется к тому, что мы сможем вас порадовать АПЛ на каналах "Футбол", - сказал Денисов.
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