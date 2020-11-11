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МОЗ Украины разрешило проведение футбольных матчей в "красной зоне"

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Об этом сообщил Андрей Павелко

МОЗ Украины разрешило проведение футбольных матчей в "красной зоне"
Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что карантин выходного дня, введённый Кабмином Украины, не помешает проведению футбольных матчей.

"Карантин выходного дня, который начинает действовать с 14 ноября, не помешает проведению матчей чемпионата Украины. На прошлой неделе УАФ, УПЛ и ПФЛ провели совещание, на котором разработали предложения для Минздрава о продлении футбольных соревнований до конца года. Совместно и благодаря плодотворному сотрудничеству с министром здравоохранения Максимом Степановым нам удалось отстоять возможность продолжения поединков УПЛ, Первой и Второй лиг, которые назначены на выходные дни.

К сожалению, пока все поединки будут проходить без зрителей, здоровье болельщиков – прежде всего. Зато МОЗ разрешил проведение матчей чемпионата даже в тех населенных пунктах, которые ранее находились в красной зоне. Это существенно уменьшит для многих клубов логистическую и финансовую нагрузки. Делаем все возможное для защиты футбола от пандемии", – написал Павелко в Фейсбуке.

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В статье: Андрей Павелко коронавирус
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
11.11.2020 в 19:56
уберите Степанова он не чего не делает для народа --расказывает сказки --выберите нормального честного врача
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