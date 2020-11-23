Андрей Шевченко претендует на звание лучшего игрока XXI века по версии Globe Soccer Awards
Проголосовать может каждый желающий
Наставник
Данная награда – результат опросов от Европейской ассоциации клубов (ECA) и Европейской ассоциации футбольных агентов (EFAA).
Церемония вручения состоится 27 декабря.
Из действующих игроков в номинантах присутствуют Криштиану Роналду, Арьен Роббен, Джанлуиджди Буффон, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Лука Модрич, Мохамед Салах, Неймар, Роберт Левандовски, Серхио Рамос и Златан Ибрагимович.
Из тех, кто завершил карьеру - Андреа Пирло, Андрес Иньеста, Дэвид Бекхэм, Фабио Каннаваро, Франческо Тотти, Фрэнк Лампард, Икер Касильяс, Кака, Луиш Фигу, Филипп Лам, Роналдиньо, Роналдо, Стивен Джеррард, Хави и Зинедин Зидан.
Проголосовать за своего фаворита может каждый желающий,
На данный момент, лидерами голосования являются Салах, Роналду и Месси.
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