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Андрей Шевченко претендует на звание лучшего игрока XXI века по версии Globe Soccer Awards

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Проголосовать может каждый желающий

Андрей Шевченко претендует на звание лучшего игрока XXI века по версии Globe Soccer Awards
Новина українською

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко, который в свое время поиграл за "Динамо", "Милан" и "Челси", претендует на звание лучшего игрока XXI века по версии Globe Soccer Awards.

Данная награда – результат опросов от Европейской ассоциации клубов (ECA) и Европейской ассоциации футбольных агентов (EFAA).

Церемония вручения состоится 27 декабря.

Из действующих игроков в номинантах присутствуют Криштиану Роналду, Арьен Роббен, Джанлуиджди Буффон, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Лука Модрич, Мохамед Салах, Неймар, Роберт Левандовски, Серхио Рамос и Златан Ибрагимович.

Из тех, кто завершил карьеру - Андреа Пирло, Андрес Иньеста, Дэвид Бекхэм, Фабио Каннаваро, Франческо Тотти, Фрэнк Лампард, Икер Касильяс, Кака, Луиш Фигу, Филипп Лам, Роналдиньо, Роналдо, Стивен Джеррард, Хави и Зинедин Зидан.

Проголосовать за своего фаворита может каждый желающий, перейдя по ссылке.

На данный момент, лидерами голосования являются Салах, Роналду и Месси.

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В статье: Андрей Шевченко Украина
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