Победа Шахтера, травма Буяльского и назначение Монзуль. Главные новости за 1 декабря. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 1 декабря – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Второй успех донецкого "Шахтера" в поединках с мадридским "Реалом", но и это не все наши новости на сегодня. Кто вышел в плей-офф ЛЧ, почему прекращает свое существование одна из команд Первой лиги, травма Буяльского, назначение Монзуль на матч ЛЕ и переименование стадиона в Неаполе. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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