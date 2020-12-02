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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер пишет историю, печальный конец Горняка-Спорт. Главные новости от 1 декабря

Первая лига
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UA-Football подготовил для Вас подборку главных новостей из мира футбола за вторник, 1 декабря

Шахтер пишет историю, печальный конец Горняка-Спорт. Главные новости от 1 декабря
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"Шахтер" во второй раз победил "Реал" в ЛЧ

Невероятно! Еще никогда украинский клуб не побеждал дважды в группе команду из первой корзины, и вот это случилось. 0:10 по сумме двух матче с "Гладбахом" разозлили команду Луиша Каштру, и она показала свой лучший футбол. Голы Дентиньо и Соломона шокировали "Реал", а "Шахтер" вернули на второе место в группе - у "Горняков" и "Сливочных" по 7 очков, но украинцы имеют преимущество по личным встречам. У "Интера", идущего последним, 5 баллов. Признайтесь, кто ожидал столь упорной борьбы "Шахтера" с лучшими клубами Европы перед стартом сезона?

Уже восемь клубов забронировали себе место в плей-офф ЛЧ

"Челси", "Севилья", "Барса" и "Ювентус" сделали это еще неделю назад; теперь их достижение повторили "Бавария", "Ман Сити", "Порту" и "Ливерпуль". Действующий победитель ЛЧ сегодня не обыграл "Атлетико" (1:1), но и ничьей хватило для решения задачи. "Ливерпуль" минимально одолел "Аякс" благодаря ляпу его же вратаря - 1:0. "Сити" с украинцем Александром Зинченко в составе выдал скучные нули с "Порту"; "Аталанта" без Руслана Малиновского еле избежала поражения от "Митьюланна" (1:1), для которого это первое очко в ЛЧ. В группе "Шахтера" "Интер" драматично перестрелял "Гладбах" благодаря мастерству Ромелу Лукаку (3:2). Ах да, ну и "Марсель" впервые за 8 лет победил в ЛЧ, прервав рекордную для турнира серию из 13 поражений.

"Горняк-Спорт" - все. Игроки и тренеры синхронно увольняются

"Горняк-Спорт" вчера распустил команду, все игроки и тренеры написали заявления на увольнение. Никого не интересует, что они шли 4-ми в Первой лиге и даже имели перспективы повышения в классе. От клуба отказался собственник - Ferrexpo - и, похоже, это закончило его историю, длившуюся 31 год. Печально, конечно, но это урок всем остальным: ни один "добрый дядя" не будет платить за вас вечно. Чтобы иметь уверенность в завтрашнем дне, нужно зарабатывать самим. Других вариантов нет.

Буяльский не без помощи Гармаша выбыл до конца года

"Динамо" вчера отрапортовало, что ключевой хавбек Виталий Буяльский пропустит не только матч против "Ювентуса", но и все остальные игры этого года. У него сломано ребро, так что ничего не попишешь. И знаете, что самое интересное? Травму Буяльский, как ранее писали, получил в столкновении с Денисом Гармашем. Вот уж помог так помог.

Монзуль впервые получила назначение на матч Лиги Европы

Впервые в карьере Екатерина Монзуль получила назначение на матч группового раунда Лиги Европы. Она рассудит поединок 5-го тура "Гент" - "Слован", а значит увидит в деле среди прочих украинцев Игоря Пластуна, Романа Безуса и Романа Яремчука. Этой троице остается только пожелать ни в коем случае не поскальзываться, а то все же видели, что случилось с Мораесом и Забарным…

Стадион "Наполи" переименуют в честь Диего Марадоны

Мэр Неаполя Луиджи де Маджистрис объявил об этом лично. По его словам, все формальности уладят до следующей домашней игры "Партенопеи", то есть, к 10 декабря. В настоящее время арена "Наполи" называется "Сан-Паоло", но вклад Диего Марадоны в историю клуба таков, что в Неаполе не колебались ни секунды. 115 голов, 259 матчей, два Скудетто, Кубок и Суперкубок Италии, Кубок УЕФА породили в городе настоящий культ аргентинца, который существует до сих пор.

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В статье: Шахтер (Донецк) Горняк-Спорт (Горишние Плавни) главные новости
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