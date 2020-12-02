Шахтер пишет историю, печальный конец Горняка-Спорт. Главные новости от 1 декабря

Невероятно! Еще никогда украинский клуб не побеждал дважды в группе команду из первой корзины, и вот это случилось. 0:10 по сумме двух матче с "Гладбахом" разозлили команду Луиша Каштру, и она показала свой лучший футбол. Голы Дентиньо и Соломона шокировали "Реал", а "Шахтер" вернули на второе место в группе - у "Горняков" и "Сливочных" по 7 очков, но украинцы имеют преимущество по личным встречам. У "Интера", идущего последним, 5 баллов. Признайтесь, кто ожидал столь упорной борьбы "Шахтера" с лучшими клубами Европы перед стартом сезона?

"Челси", "Севилья", "Барса" и "Ювентус" сделали это еще неделю назад; теперь их достижение повторили "Бавария", "Ман Сити", "Порту" и "Ливерпуль". Действующий победитель ЛЧ сегодня не обыграл "Атлетико" (1:1), но и ничьей хватило для решения задачи. "Ливерпуль" минимально одолел "Аякс" благодаря ляпу его же вратаря - 1:0. "Сити" с украинцем Александром Зинченко в составе выдал скучные нули с "Порту"; "Аталанта" без Руслана Малиновского еле избежала поражения от "Митьюланна" (1:1), для которого это первое очко в ЛЧ. В группе "Шахтера" "Интер" драматично перестрелял "Гладбах" благодаря мастерству Ромелу Лукаку (3:2). Ах да, ну и "Марсель" впервые за 8 лет победил в ЛЧ, прервав рекордную для турнира серию из 13 поражений.

"Горняк-Спорт" вчера распустил команду, все игроки и тренеры написали заявления на увольнение. Никого не интересует, что они шли 4-ми в Первой лиге и даже имели перспективы повышения в классе. От клуба отказался собственник - Ferrexpo - и, похоже, это закончило его историю, длившуюся 31 год. Печально, конечно, но это урок всем остальным: ни один "добрый дядя" не будет платить за вас вечно. Чтобы иметь уверенность в завтрашнем дне, нужно зарабатывать самим. Других вариантов нет.

"Динамо" вчера отрапортовало, что ключевой хавбек Виталий Буяльский пропустит не только матч против "Ювентуса", но и все остальные игры этого года. У него сломано ребро, так что ничего не попишешь. И знаете, что самое интересное? Травму Буяльский, как ранее писали, получил в столкновении с Денисом Гармашем. Вот уж помог так помог.

Впервые в карьере Екатерина Монзуль получила назначение на матч группового раунда Лиги Европы. Она рассудит поединок 5-го тура "Гент" - "Слован", а значит увидит в деле среди прочих украинцев Игоря Пластуна, Романа Безуса и Романа Яремчука. Этой троице остается только пожелать ни в коем случае не поскальзываться, а то все же видели, что случилось с Мораесом и Забарным…

Мэр Неаполя Луиджи де Маджистрис объявил об этом лично. По его словам, все формальности уладят до следующей домашней игры "Партенопеи", то есть, к 10 декабря. В настоящее время арена "Наполи" называется "Сан-Паоло", но вклад Диего Марадоны в историю клуба таков, что в Неаполе не колебались ни секунды. 115 голов, 259 матчей, два Скудетто, Кубок и Суперкубок Италии, Кубок УЕФА породили в городе настоящий культ аргентинца, который существует до сих пор.