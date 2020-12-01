ЛЧ. Боруссия М - Интер 2:3. Группа В за гранью безумия

Лига Чемпионов. Группа B. Пятый тур

Менхенгладбах. "Боруссия Парк"

"Боруссия" Менхенгладбах - "Интер" 2:3

Голы: Плеа 45+1, 76 - Дармиан 17, Лукаку 64, 73

"Боруссия" М: Зоммер, Лайнер, Гинтер, Янчке (Закария 46), Вендт (Вольф 78), Крамер, Нойхаус, Лазаро, Штиндль (Эмболо 70), Тюрам, Плеа

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони, Дармиан (Хакими 60), Барелла, Брозович, Гальярдини, Янг (Перишич 87), Р. Лукаку, Л. Мартинес (А. Санчес 71)

Предупреждения: Штиндль 10, Лайнер 74, Плеа 90+6 - Л. Мартинес 20, Де Фрай 68, Барелла 71, Янг 80, Р. Лукаку 89, Гальярдини 90+1, Бастони 90+4

И без того бешеная группа B после второй победы "Шахтёра" над "Реалом" и вовсе будто с цепи сорвалась. "Интер" победой в Менхенгладбахе и вовсе мог создать что-то невообразимое. Он приехал за ней, надеясь, что 3:0 в гостях над "Сассуоло" (вторым в Серии А) сбросил события после поражения от "Реала" - новый хэштег об Антонио Конте #Conteout, баннер от ультрас с угрозой прийти с бейсбольными битами, тяжёлый разговор в раздевалке. "Боруссия" также была настроена. На первый выход из группы Лиги Чемпионов в истории. Хотя нужный для этого результат она не добыла. Соперник настроился лучше.

В лучших матчах предыдущего сезона "Интер" начинал очень мощно, часто забивал. В нынешнем сезоне это исчезло. Вернувшись лишь в матче против "Сассуоло" двумя голами за первые 15 минут. Сегодня "нерадзурри" опоздали на полторы минуты. Тем не менее, гол полностью заслужили. Они отдали мяч сопернику, выманивали его вперёд, бросались в контратаку. Ещё до гола два прорыва правого латераля Дармиана закончились двумя заблокированными и неточным ударами Мартинеса в упор. Затем Лукаку и Гальярдини подключили Маттео, и тот прошил вратаря. Удары того же Лаутаро с паса Лукаку тащили защитник и Зоммер.

Первый удар по воротам хозяева нанесли лишь на 26-ой минуте. Тогда ещё гости доминировали. Правда, после 35-ой минуты они остановились, "Боруссия" завелась. Лайнер мощно выстрелил издали. Тюрам прорвался слева. Эти удары Ханданович вытащил. А вот Плеа головой в упор с навеса арендованного как раз у миланцев Лазаро забил. В начале же второго тайма уже вроде бы шла равная и очень вязкая и жёсткая борьба. Но "Интер" сумел добавить. Лаутаро с 18-ти метров со скидки Лукаку закрутил в стойку. А вскоре уже сам Ромелу прорвался в своём стиле бизона и положил мимо Закарии в дальний угол.

Сумасшествие только начиналось. "Боруссия" получила шанс, когда Ханданович неосмотрительно вышел из ворот. Но там защитники подстраховали. Вскоре Алексис Санчес бросил в прорыв Хакими, сменившего Дармиана, и Ашраф легко нашёл в штрафной свободного Лукаку. Тут же Санчес ошибся, Тюрам бросил в голевой прорыв справа Плеа. Янг не сумел подстроиться под мяч в метре от пустых ворот. А Плеа, покинутый защитниками на 83-ей минуте, вновь забил. Однако там ВАР заметил, что другой игрок Гладбаха из офсайда заслонял обзор вратарю. И "Интер" удержался.

8 очков у Гладбаха, 7 - у "Шахтёра" и "Реала", 5 - у "Интера". Первым троим хватит своей победы, итальянцам нужна победа дома над "Шахтёром" и такой же результат "Реала" дома против "Боруссии". И это только самые лёгкие из вариантов развития событий, их часть. Группа В уже перешагнула грань безумия. Тем лучше для зрителей.