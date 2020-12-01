  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. ЛЧ. Боруссия М - Интер 2:3. Группа В за гранью безумия
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛЧ. Боруссия М - Интер 2:3. Группа В за гранью безумия

Лига Чемпионов
(2 голосов)

8, 7, 7, 5

ЛЧ. Боруссия М - Интер 2:3. Группа В за гранью безумия
Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов. Группа B. Пятый тур

Менхенгладбах. "Боруссия Парк"

"Боруссия" Менхенгладбах - "Интер" 2:3

Голы: Плеа 45+1, 76 - Дармиан 17, Лукаку 64, 73

"Боруссия" М: Зоммер, Лайнер, Гинтер, Янчке (Закария 46), Вендт (Вольф 78), Крамер, Нойхаус, Лазаро, Штиндль (Эмболо 70), Тюрам, Плеа

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони, Дармиан (Хакими 60), Барелла, Брозович, Гальярдини, Янг (Перишич 87), Р. Лукаку, Л. Мартинес (А. Санчес 71)

Предупреждения: Штиндль 10, Лайнер 74, Плеа 90+6 - Л. Мартинес 20, Де Фрай 68, Барелла 71, Янг 80, Р. Лукаку 89, Гальярдини 90+1, Бастони 90+4

И без того бешеная группа B после второй победы "Шахтёра" над "Реалом" и вовсе будто с цепи сорвалась. "Интер" победой в Менхенгладбахе и вовсе мог создать что-то невообразимое. Он приехал за ней, надеясь, что 3:0 в гостях над "Сассуоло" (вторым в Серии А) сбросил события после поражения от "Реала" - новый хэштег об Антонио Конте #Conteout, баннер от ультрас с угрозой прийти с бейсбольными битами, тяжёлый разговор в раздевалке. "Боруссия" также была настроена. На первый выход из группы Лиги Чемпионов в истории. Хотя нужный для этого результат она не добыла. Соперник настроился лучше.

В лучших матчах предыдущего сезона "Интер" начинал очень мощно, часто забивал. В нынешнем сезоне это исчезло. Вернувшись лишь в матче против "Сассуоло" двумя голами за первые 15 минут. Сегодня "нерадзурри" опоздали на полторы минуты. Тем не менее, гол полностью заслужили. Они отдали мяч сопернику, выманивали его вперёд, бросались в контратаку. Ещё до гола два прорыва правого латераля Дармиана закончились двумя заблокированными и неточным ударами Мартинеса в упор. Затем Лукаку и Гальярдини подключили Маттео, и тот прошил вратаря. Удары того же Лаутаро с паса Лукаку тащили защитник и Зоммер.

Первый удар по воротам хозяева нанесли лишь на 26-ой минуте. Тогда ещё гости доминировали. Правда, после 35-ой минуты они остановились, "Боруссия" завелась. Лайнер мощно выстрелил издали. Тюрам прорвался слева. Эти удары Ханданович вытащил. А вот Плеа головой в упор с навеса арендованного как раз у миланцев Лазаро забил. В начале же второго тайма уже вроде бы шла равная и очень вязкая и жёсткая борьба. Но "Интер" сумел добавить. Лаутаро с 18-ти метров со скидки Лукаку закрутил в стойку. А вскоре уже сам Ромелу прорвался в своём стиле бизона и положил мимо Закарии в дальний угол.

Сумасшествие только начиналось. "Боруссия" получила шанс, когда Ханданович неосмотрительно вышел из ворот. Но там защитники подстраховали. Вскоре Алексис Санчес бросил в прорыв Хакими, сменившего Дармиана, и Ашраф легко нашёл в штрафной свободного Лукаку. Тут же Санчес ошибся, Тюрам бросил в голевой прорыв справа Плеа. Янг не сумел подстроиться под мяч в метре от пустых ворот. А Плеа, покинутый защитниками на 83-ей минуте, вновь забил. Однако там ВАР заметил, что другой игрок Гладбаха из офсайда заслонял обзор вратарю. И "Интер" удержался.

8 очков у Гладбаха, 7 - у "Шахтёра" и "Реала", 5 - у "Интера". Первым троим хватит своей победы, итальянцам нужна победа дома над "Шахтёром" и такой же результат "Реала" дома против "Боруссии". И это только самые лёгкие из вариантов развития событий, их часть. Группа В уже перешагнула грань безумия. Тем лучше для зрителей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Интер (Милан) Лига Чемпионов УЕФА
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (36)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
amg333 (Kyiv )
02.12.2020 в 00:55
FORZA Internationale...наконец то родили))..если так будут играть с шохтьором и забьют первыми!...а дальше все знают что обычно происходит )))..немецкое кино))
Ответить
0
-1
avatar
Динамо-машина (Киев)
02.12.2020 в 00:55
К сожалению для позиций Украины в таблице коэффициентов, но Шахтёр крупно проиграет Интеру в гостях и займёт 4 место.
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
02.12.2020 в 00:48
Ніякого бєзумія немає. Шахтар буде четвертим.
Ответить
+1
0
amg333 (Kyiv )
02.12.2020 в 00:57
Пускай помечтают немного.Хоть чмохтар и подарил Интеру 1/8 ЛЧ ,я их все равно только на )(уй послать могу)))
Ответить
0
-1
Comment06 (Украина)
02.12.2020 в 00:40
Как же это по-нашенски: сами себе создали проблему( хотя бы раз сыграли вничью с немцами), сами ее героически преодолели (победы над Реалом). Остался последний подвиг Геракла- победить в гостях Интер, не пустив последних в весну и заодно оттомстив за унижение полуфинала 0:5! Невозможно? Реал же смогли обыграть! Все в ваших руках( ногах). Проиграть не стыдно, стыдно обделаться!
Ответить
0
0
kapello (Луганск)
02.12.2020 в 00:28
Как бы там дальше не сложилось спасибо Шахтер тебе ...порадовал ... в нынешнее время так мало положительных эмоций.
Ответить
0
0
Technical
02.12.2020 в 00:16
Реал - Борусія буде нічия. Шахта програє Інтеру, це 99%. Я хочу помилятись, але скоріше за все буде 4 місце
Ответить
+1
-1
аалекс ( Крым)
02.12.2020 в 00:14
Вот с уки.
Ответить
+1
0
Salming (Полтава)
02.12.2020 в 00:13
Реал, если проиграет Боруссии, может вообще никуда не попасть.
Ответить
+1
0
magnum power (БОМЖ)
02.12.2020 в 00:07
VAR ушёл покурить, когда Интер забивал 3-й гол и вернулся, когда забила Боруссия.
Ответить
+2
0
Lion Killer (Львів)
02.12.2020 в 00:05
ну я все розумію. Але могло хоч раз вже за хз скільки часу чуть підталанити. Ну хіба той 3й гол тягнув на відміну чи офсайд? Я від самого початку цієї ідеї з варом був проти нього і далі бачу, що ця штука вбиває футбольні емоції. Корпуси на рівні в гравців були.
Ответить
+2
0
avatar
Muxtarr (Днепр)
02.12.2020 в 00:06
Точно такая же ситуация как с голом Винисиуса в первом матче Шахтер-Реал. Тогда вас ВАР устроил походу.
Ответить
+2
0
Lion Killer (Львів)
02.12.2020 в 00:07
ніфіга він мене не влаштував, всі голи де 5-10 см офсайд зараховують, при тому шо більшість корпусу на рівні - всі такі голи виводять мене з себе.
+1
0
Lion Killer (Львів)
02.12.2020 в 00:09
тим більше перегляньте 3й гол ІНтера, і 5 секунд перед тим фол на тюрамі. Звичайно, шо в борусії будуть претензії до суддівства.
0
0
Technical
02.12.2020 в 00:17
Вінісіус був у більш явному офсайді. У Емболо я взагалі офсайду не вгледів.
+1
0
kapost (Винница)
02.12.2020 в 00:00
Все в ногах Шахтаря і це, мабуть, справедливо. Хочеш бути на рівні - доводь це у вирішальних матчах. У будь якому випадку, вже можемо дякувати гірникам за чергову яскраву євроосінь. Але хочеться й євровесни ;)
Ответить
+3
0
avatar
Romerik (YNWA)
02.12.2020 в 00:13
Неа. Скоріше в ногах Боруссія. Там реальніше...
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
02.12.2020 в 00:15
Там реальніше - реалdнiще?))
+1
-2
Algrab (Костопiль)
02.12.2020 в 00:33
сєпардніще...
+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
02.12.2020 в 00:44
рабыня, тебе какие-нибудь другие методички дают? ты ж примитивное создание - куда ты припёрлась?
0
-1
NikosFutboloidos (Chop)
02.12.2020 в 00:00
Це те за що варто любити футбол. Шахтар молодці але четверті, Гладбах славно нам насолив в Лігу Європи, ну а Інтер і Реал далі. Сценарій що Девід Лінч відпочиває. Хоча подивимось...
Ответить
+2
0
Запорізьке Торпедо (zp)
01.12.2020 в 23:59
имхо после такого матча миланский Шинник только морально отходить будет неделю. Бо такие же нервные как и Конте) кротам главное будет выдержать первые мин 30
Ответить
+1
0
Daddygo (Харьков)
01.12.2020 в 23:58
Вот и сказке конец. В следующем туре Реал раскатает ничью с Боруссией, а Интер обыграет Шахтер. Футбол это уже не спорт, тут богатые всегда побеждают бедных, так выгоднее уефа
Ответить
+3
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
02.12.2020 в 00:00
но сейчас есть ещё корона - не факт, что все нужные игроки будут готовы выйти на поле
Ответить
0
-1
Зритель (Харьков)
02.12.2020 в 00:05
Никакую ничью Реал раскатывать не будет, потому что, если Шахтёр возьмёт и не проиграет - мадридцы культурно потопают в Лигу Европы. Поживём - увидим. Это футбол - тут всё может быть.
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
02.12.2020 в 00:10
ой, а как "эуропэйци" умеют делать нужный результат, все видели в матче сборных швейцарии и испании... ведь сейчас информация онлайн доходит за мгновения))) что помешает им это провернуть ещё раз?))
0
-1
shat (киев)
01.12.2020 в 23:57
питушары Боруские , слили игру за бабки Мафиозам
Ответить
0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.12.2020 в 23:59
та не - старались! даже гол забили при 2:3, но был небольшой офсайд (помеха вратарю), который и может оставить шд за рамками обоих турниров весной
Ответить
+2
-1
avatar
Romerik (YNWA)
02.12.2020 в 00:11
Так то они старались как можно быстрее отцепить Интер... Даже вратарь на стандарт ходил.. не надо тут...
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
02.12.2020 в 00:13
это для того, чтобы 4-й пропустить с 60 метров))))))))))))
0
-1
Термит (Киев)
01.12.2020 в 23:57
Похоже, Шахтер с 7 очками займет 4-е место, а Динамо с двумя пройдет в ЛЕ... Будем болеть за Шахтер и Гладбах в последнем туре.
Ответить
+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.12.2020 в 23:57
ну, то, о чём я говорил, что все команды могут выйти в евровесну, но в разные турниры
Ответить
0
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
01.12.2020 в 23:58
Вот только у Шахтера шансы меньше всех... Еще один автобус против Интера - из разряда фантастики ((
Ответить
0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
02.12.2020 в 00:08
если бы в клубе были люди предусмотрительнее, они бы набирали состав из разноплановых игроков (по всем параметрам), а по факту получается, что все бразильцы - невысокие и лёгкие, а украинцы, хоть и помощнее (не в сравнении с лукаку), но без техники))) игры с немцами показали важность физической составляющей, а впереди - решающая игра с нервотрёпами с "сапога" во главе с "дистрофиком" лукаку
0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
02.12.2020 в 00:53
Той лукаку любий автобус протаранить.
0
0
avatar
Serega1111 (Киев)
01.12.2020 в 23:56
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...