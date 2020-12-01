Лига Чемпионов, групповой этап

Квартет С, 5-й тур

"Порту" – "Манчестер Сити" 0:0

"Порту": Марчесин – Сануси, Сарр, Лейте, Мбемба, Манафа (Нану, 72) – Урибе, Оливейра, Отавио (Виейра, 87)– Марега (Эванилсон, 72), Корона (Диаш, 63)

"Манчестер Сити": Эдерсон – Зинченко, Гарсия, Диаш, Канселу – Родри, Фернандиньо – Фоден, Силва, Стерлинг – Торрес (Жезус, 71)

Желтые карточки: Марега – Родри

Ещё до начала сегодняшнего матча "Манчестер Сити" обеспечил себе выход в плей-офф. Для того, чтобы гарантировать себе первое место в группе, "горожанам" нужно было лишь одно набранное очко. Этот же единственный пункт отделял "Порту" от того, чтобы оставить за собой заветный второй билет в следующую стадию соревнования. Такой турнирный расклад предопределил закрытый характер матча, где с первой минуты счёт устраивал обе стороны и не было никакой необходимости рисковать.

Пеп Гвардиола представил шансы ближайшему резерву, выпустив с первых минут Александра Зинченко, Эрика Гарсию и Фила Фодена. А присутствие на поле сразу Фернандиньо и Родри говорило о том, что в первую очередь Пепа волновала надежность сзади. Также это сковывало Зинченко. Игрок сборной Украины не мог своим коронным манёвром опускаться в центр поля, где уже дежурила пара опорников, а вынужден был давать ширину атаки на краю. На острие атаки играл Ферлан Торрес, в то время как мозг команды Кевин Де Брюйне остался на лавке запасных вместе с Габи Жезусом и Риядом Марезом, оформившим свой первый хет-трик в АПЛ на выходных.

Сержиу Консейсау же в свою очередь скопировал свой план из первого круга. Тогда "Сити" выиграл 3:1, однако "драконам" удалось создать реальные проблемы сопернику, сдерживая их атакующий потенциал большую часть игры. Это достигалось благодаря переходу на тройку защитников. Таким образом игроки "Порту" отзеркаливали схему "горожан" и персонально прессинговали соперников по всему полю. Вкупе с высокой линией обороны это лишало "Сити" желанного пространства между линий и времени на мяче.

План Консейсау работа и сегодня. "Манчестер Сити" владел мячом 70% игрового времени, однако им никак не удавалось пройти сплоченные редуты соперника. Редкие моменты возникали после стандартов. "Порту" делал ставку на ауты у ворот соперника, не боясь подключать сразу двух центральных защитников в подобных ситуациях, пользуясь излишне эксцентричной игрой Эдерсона на выходах. "Сити" изредка ловил соперника на контратаках, однако большая часть моментов шла после розыгрыша угловых, что для команды Гвардиолы не назвать ничем иным, кроме как оскорблением.

В конце встречи Стерлинг в своей типичной манере промахнулся с близкой дистанции после розыгрыша корнера, а удар головой Эрика Гарсии после очередного стандарта отбил голкипер "драконов" Марчесин. Был ещё гол вышедшего на последние 20 минут Габи Жезуса, однако его отменили из-за оффсайда. На этом моменты "Сити" исчерпались и команды покинули стадион "Драган" с нулями на табло, которые позволили обеим командам продолжить свой путь в Лиге Чемпионов.