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В Украине с 8 по 24 января введут усиленный карантин

Общие новости
(3 голосов)

Но профессионального спорта ограничения не коснутся

В Украине с 8 по 24 января введут усиленный карантин
Новина українською

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о введении усиленного карантина в Украине. Он будет действовать с 8 по 24 января 2021 года.

В этот период запрещается:

  • работа ресторанов, кафе, баров. Возможна только работа по доставке и приема заказов на вынос;
  • запрет работы театров, кинотеатров, фитнес-клубов, спортзалов, магазинов непродовольственных товаров, торгово-развлекательных центров (кроме торговли продуктами питания, лекарствами, продуктами личной гигиены и бытовой химии)
  • работа развлекательных, рекламных и культурно-массовых мероприятий;

Кроме того, на каникулах будут находиться все учебные заведения, кроме детских садов.

Исключением станут официальные спортивные мероприятия и игры профессиональных спортивных клубов, которые будут без зрителей.

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В статье: коронавирус Денис Шмыгаль
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Комментарии (7)
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тутти-10 (Сумська область)
09.12.2020 в 18:53
Дайтє єму єщьо 100 днєй. Он научітся
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+1
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
09.12.2020 в 18:30
Показуха в натурі, імітація зелебобіків
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
09.12.2020 в 18:23
Рішення в "Велюрі" приймалось?
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+1
-1
avatar
Antolog (Одесса)
09.12.2020 в 18:20
Если укрепление здоровья, крепкий иммунитет, это занятия тем же любительским спортом - здоровая нация, то почему спортзалы закрывают? Неужели в наших спортзалах больше людей чем в супер маркетах, где и сейчас не протолкнуться под вечер?)
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0
0
ZeeZoo (Кривой Рог)
09.12.2020 в 18:29
Без спортзала можно обойтись, заниматься индивидуально, а без хавчика как? Закроют продуктовые - пойдешь куропаток по посадке ловить?
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0
0
Arsenals (Днепр)
09.12.2020 в 18:50
С куропатками тоже проблема сезон охоты на них давно открылся,так что не думаю что их просто так достать))))))
0
0
kalan-86 (Анкара)
09.12.2020 в 18:02
Какая интересная идея, хм...в общем, вы праздники хорошенько отгуляйте, а потом на карантин- забота о населении :)
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+1
0


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