В Украине с 8 по 24 января введут усиленный карантин
Но профессионального спорта ограничения не коснутся
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о введении усиленного карантина в Украине. Он будет действовать с 8 по 24 января 2021 года.
В этот период запрещается:
- работа ресторанов, кафе, баров. Возможна только работа по доставке и приема заказов на вынос;
- запрет работы театров, кинотеатров, фитнес-клубов, спортзалов, магазинов непродовольственных товаров, торгово-развлекательных центров (кроме торговли продуктами питания, лекарствами, продуктами личной гигиены и бытовой химии)
- работа развлекательных, рекламных и культурно-массовых мероприятий;
Кроме того, на каникулах будут находиться все учебные заведения, кроме детских садов.
Исключением станут официальные спортивные мероприятия и игры профессиональных спортивных клубов, которые будут без зрителей.
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Источник:Кабінет Міністрів України
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Комментарии (7)
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тутти-10 (Сумська область)
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kalan-86 (Анкара)
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