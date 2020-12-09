В Украине с 8 по 24 января введут усиленный карантин

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о введении усиленного карантина в Украине. Он будет действовать с 8 по 24 января 2021 года.

В этот период запрещается:

работа ресторанов, кафе, баров. Возможна только работа по доставке и приема заказов на вынос;

запрет работы театров, кинотеатров, фитнес-клубов, спортзалов, магазинов непродовольственных товаров, торгово-развлекательных центров (кроме торговли продуктами питания, лекарствами, продуктами личной гигиены и бытовой химии)

работа развлекательных, рекламных и культурно-массовых мероприятий;

Кроме того, на каникулах будут находиться все учебные заведения, кроме детских садов.

Исключением станут официальные спортивные мероприятия и игры профессиональных спортивных клубов, которые будут без зрителей.