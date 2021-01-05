Павелко: Украинский опыт доказал, насколько важна система ВАР в сложных ситуациях
Президент УАФ оценил работу системы ВАР в Украине
Президент УАФ Андрей Павелко в позитивном ключе оценил работу системы видеоповторов ВАР в Украине.
"Украинский опыт, а это уже более года работы ВАР на матчах УПЛ, Первой лиги, Кубка и Суперкубка Украины, доказал, насколько важна эта система в сложных ситуациях, возникающих на поле.
Закономерно, что эта технология уже стала неотъемлемым атрибутом современного футбола. И я очень рад, что в свое время мы приняли правильное решение, и УАФ стала одной из первых национальных ассоциаций, которые начали подготовку к успешному внедрению этой технологии.
Работа по внедрению ВАР в Украине еще не полностью завершена. Но мы уже преодолели большой путь – соответствующую подготовку прошли арбитры и инспекторы", - сказал Павелко.
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