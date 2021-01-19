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Топ-трансфер Руха, поражение Динамо и апелляция УАФ. Главные новости за 18 января. Аудио

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Топ-трансфер Руха, поражение Динамо и апелляция УАФ. Главные новости за 18 января. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 18 января – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеГромкий трансфер Руха, поражение Динамо и дубль Ибрагимовича. Главные новости от 18 января

Невероятно громкий трансфер "Руха", неудачное начало сборов для киевского "Динамо", но и это не все наши новости на сегодня. Дата слушания касательно рассмотрения апелляции жалобы УАФ по поводу технического поражения сборной Украины, победы лондонского "Арсенала" и "Милана", увольнение главного тренера национальной сборной Польши. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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