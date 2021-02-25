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Милевский и Вацко превратились в героев культовой игры в новой акции от Favbet

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Favbet начинает масштабную рекламную кампанию, в рамках которой разыграет 21 авто

Милевский и Вацко превратились в героев культовой игры в новой акции от Favbet

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Favbet продолжает бороться с рутиной и скукой, разыгрывает 21 автомобиль нетривиальным способом. Компания предлагает не просто попытаться выиграть их, а похитить, делая отсылки к всеми любимой игры юности. Протагонистами кампании стали Артем Милевский и Виктор Вацко.

Майами - прототип вымышленного города из игры. А кто может лучше передать его дух и влиться в образ героя игры, как главный ньюсмейкер, легенда отечественного футбола и самое кинематографическое лицо Favbet лиги? Не отставал от него и Виктор Вацко, который очень органично вжился в довольно нетипичную для себя роль.

Первый этап акции уже начался. В нем разыгрываются 7 машин марок Jaguar XE, Ford EcoSport и ценные призы. Некоторые из них отсылают прямо к тематике игры: вертолет на радиоуправлении, полет на вертолете в Киеве, часы, Sony Playstation 5 и многие другие.

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