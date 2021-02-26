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Динамо и Шахтер в 1/8, Калитвинцев у руля команды УПЛ. Главные новости за 25 февраля. Аудио

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Динамо и Шахтер в 1/8, Калитвинцев у руля команды УПЛ. Главные новости за 25 февраля. Аудио

UA-Футбол

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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 25 февраля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеПобеды Динамо и Шахтера в Лиге Европы, новый тренер Олимпика. Главные новости за 25 февраля

Детали минимальных побед киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" в 1/16 Лиги Европы, потенциальные оппоненты украинских грандов в 1/8 финала турнира, но и это не все наши новости на сегодня. Отставка Игоря Климовского и назначение Юрия Калитвинцева, отмена ЕВРО-2021 среди команд U-19 из-за коронавируса. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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