Динамо и Шахтер в 1/8, Калитвинцев у руля команды УПЛ. Главные новости за 25 февраля. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 25 февраля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Детали минимальных побед киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" в 1/16 Лиги Европы, потенциальные оппоненты украинских грандов в 1/8 финала турнира, но и это не все наши новости на сегодня. Отставка Игоря Климовского и назначение Юрия Калитвинцева, отмена ЕВРО-2021 среди команд U-19 из-за коронавируса. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.