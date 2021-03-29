"Это был явный фол, который следовало заметить" - тренер сборной Австрии имеет претензии к Монзуль
Фареры забили с намеком на нарушение правил
GETTY IMAGES
Главный тренер сборной Австрии Франко Фода высказался об эпизоде с пропущенным голом его команды в матче отбора ЧМ-2022 против Фарерских островов (3:1). Напомним, что матч судила украинка Екатерина онзуль.
"Это был явный фол, который следовало заметить.
Тем не менее, наша команда оставалась спокойной, задавала темп и хорошо себя показала", – сказал Фода.
Гол Фарер – на 3:05 видео:
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Источник:Австрийский футбольный союз
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Комментарии (5)
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Кююмалайнен (Київ)
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kalan-86 (Анкара)
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Tenma7 (Чернигов)
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недалековідКиева (Біла Церква)
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Просто Квашин (Харьков)
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