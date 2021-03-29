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"Это был явный фол, который следовало заметить" - тренер сборной Австрии имеет претензии к Монзуль

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(1 голосов)

Фареры забили с намеком на нарушение правил

"Это был явный фол, который следовало заметить" - тренер сборной Австрии имеет претензии к Монзуль

GETTY IMAGES

Новина українською

Главный тренер сборной Австрии Франко Фода высказался об эпизоде с пропущенным голом его команды в матче отбора ЧМ-2022 против Фарерских островов (3:1). Напомним, что матч судила украинка Екатерина онзуль.

"Это был явный фол, который следовало заметить.

Тем не менее, наша команда оставалась спокойной, задавала темп и хорошо себя показала", – сказал Фода.

Гол Фарер – на 3:05 видео:

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В статье: Австрия Фарерские острова Екатерина Монзуль Франко Фода
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Комментарии (5)
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Кююмалайнен (Київ)
30.03.2021 в 01:41
Был фол или не было, но Лучи в отставку! Баранку тоже! Вон, нерадивые!
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kalan-86 (Анкара)
30.03.2021 в 01:40
Не нужно на Катю наезжать! Дайте ей Швейцарию пожалуйста! Очень хочется чтоб Катя судила именно эту славную команду.
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Tenma7 (Чернигов)
30.03.2021 в 00:21
И де там фол? Защитник даже не пытался сыграть
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недалековідКиева (Біла Церква)
29.03.2021 в 23:53
Катя в моєму розумінні- арбітр так собі, але тут захисник підсідав під вже стрибнувшого нападаючого , фолу в атаці не було, так як то була природна реакція на дії захисника.
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Просто Квашин (Харьков)
29.03.2021 в 23:52
Мозоль и здесь облажалась.... Папик Павелко недоволен будет...Отработать придется лажу...
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