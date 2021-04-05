Победы Шахтера и Динамо, Жуниор Мораес обогнал Ярмоленко. Главные новости за 4 апреля. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 4 апреля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Результаты воскресных поединков Украинской Премьер-лиги: разные по оттенку победы лидеров первенства, но и это не все наши новости на сегодня. Решение Михаила Кополовца, паритет "Миная", достижение Жуниора Мораеса, провал Жозе Моуриньо, как коллектив Диего Симеоне теряет темп и шансы на чемпионство. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.