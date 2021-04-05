Победы Шахтера и Динамо, Жуниор Мораес обогнал Ярмоленко. Главные новости за 4 апреля. Аудио
Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола
UA-Футбол
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 4 апреля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Результаты воскресных поединков Украинской Премьер-лиги: разные по оттенку победы лидеров первенства, но и это не все наши новости на сегодня. Решение Михаила Кополовца, паритет "Миная", достижение Жуниора Мораеса, провал Жозе Моуриньо, как коллектив Диего Симеоне теряет темп и шансы на чемпионство. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Мораес: Шахтер продолжает борьбу в УПЛ - догнать Динамо реально
- ФК Александрия - Динамо 1:2. Обзор матча и видео голов
- Семь очков между первым и вторым местом, Заря и Десна за спиной. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Компания из США может выкупить Черноморец
- Девушка дня. Роскошная фитнес-модель, которая мотивирует будущего одноклубника Зинченко. ФОТО
- Она сказала да! Монфис сделал предложение Свитолиной
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...